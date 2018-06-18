Bakan Gül: Demirtaş, CHP istediği için içeride!

Adalet Bakanı Gül, HDP milletvekillerinin ve Demirtaş'ın dokunulmazlığının CHP'nin oyu ile kalktığını söyledi.

Güncellenme 18 Haziran 2018 10:50

HDP'nin cumhurbaşkanı adayıyla Selahattin Demirtaş'ın tutukluluğuyla ilgili konuşan Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "CHP istediği için içeride. CHP'nin verdiği oylarla dokunulmazlık kalktı ve Demirtaş yargılandı" dedi.

Dokunulmazlık CHP’nin de oyu ile kalktı

Bakan Gül, Demirtaş'ın CHP istediği için içeride olduğunu, CHP'nin verdiği oylarla dokunulmazlığın kalktığını, Demirtaş'ın bu sayede yargılandığını, bağımsız mahkemelerin verdiği karar tutuklama ve yargılamanın da dürdüğünü, Hükümetin, AK Parti'nin tutuklama ya da diğer süreçlerle ilgili söyleyeceği bir şeyin olmadığını, AK Parti ve MHP dokunulmazlıkları kaldırdığını çünkü ya terörle aranıza mesafe koyulması gerektiğini ve siyasetin böylece yapılması gerektiğini ifade etti.

Dokunulmazlıkların kaldırılmasında AK Parti ve MHP'nin oylarının yetmeyeceğini belirten Bakan Gül, HDP'nin oy verecek halinin olmadığını demek ki CHP'nin de oy verdiğini, Anayasa değişikliğinde Meclis'in böyle bir tercih yaptığını, bağımsız mahkemelerin de böyle bir karar verdiğini, tutuklu birini aday gösterenin HPD olduğunu, kimsenin buradan mağduriyet kahramanlığı çıkartmaması gerektiğini söyledi.

CHP’nin desteği kesin

Bakan Gül, bu konunun net olduğunu, CHP'nin desteği olmaması durumunda dokunulmazlığın kalkmayacağını, dolayısıyla yargılama da olmayacağını, tutuklamaya ya da tahliyeye karar verenlerin bağımsız mahkemeler olduğunu, ayrıca Demirtaş'ın tutukluyken aday gösterildiğini, belli kısıtlamalara tâbi olabileceğinin bilindiğini, başka tercih yapılmadığını, böyle bir gerekçe tahliye kanununda olmadığını, yasaların aday kişilerin serbest kalacağını söylemediğini ifade etti.