Bakan Gül, başörtüsü hakkındaki skandal karar için ne dedi?

Adalet Bakanı Gül, Danıştay savcısının TSK'da başörtüsü serbestisi kararı hakkında açıklama yaptı.

Güncellenme 10 Aralık 2018 12:32

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, TSK’da başörtüsü kullanımının laikliğe aykırı olduğunu belirten Danıştay savcısı hakkında açıklama yaptı.

Süreç devam ediyor

Başörtüsü serbestisinin iptalini isteyen savcısının başvurusuyla ilgili konuşan Bakan Gül, yargılama sürecinin devam ettiğini, savcının düşüncesinin iptal yönünde olduğunu, fakat Danıştay 2. Dairesinin ret yönünde karar verdiğini, işlemin hukuka uygun bulunduğunu ifade etti.

Gerici bir zihniyet

Bakan Gül, bu davanın devam ettiğini, farklı kararların da olduğunu, ret olmuş dosyaların da olduğunu, bu konuda Danıştay’ın yaklaşımının genel olarak özgürlükçü bir yaklaşım olduğunu, bu zamanda hala insanların başörtüsü ile uğraşıldığını, hala insanların ideolojisi ile uğraşıldığını, bu zihniyetin gerici bir zihniyet olduğunu söyledi.

Başörtüsü bir özgürlüktür

Gericiliğin geride kaldığını ifade eden Bakan Gül, hukukun tüm mekanizmalarının başörtüsünü bir özgürlük olarak gördüğünü, başörtüsüne karşı yapılan saldırıların da hukuk dışı olarak görüldüğünü, Türkiye’nin artık geriye değil ileriye bakması gerektiğini, Danıştay’ın da bu görüşe itibar etmediğini belirtti.