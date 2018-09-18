Bakan Gül açıkladı! İşte yargıda niteliği artıracak uygulama

Adalet Bakanı Gül, yargı mensuplarının kürsüde yerlerini almadan önce belirli bir süre adalet hizmetleri içine girerek tecrübe edinmesini amaçladıklarını söyledi.

Güncellenme 18 Eylül 2018 15:47

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, yargı teşkilatının insan kaynaklarını geliştirmeye kararlı olduklarını, yargı mensubu ve adalet personelinin sayısal artışı yanında nitelik olarak güçlendirilmesini de önemsediklerini vurguladı.

Bakan Gül, hakim ve savcı adaylığıyla ilgili çeşitli çalışmalar yaptıklarını, bu konuda yeni bir reformu hayata geçirmeyi hedeflediklerini, hakim yardımcılığı müessesesi üzerinde çalıştıklarını belirterek, “Ayrıntılar üzerinde halen arayış ve tartışmaları sürdüğü bu sistemde mesleğe geçiş öncesinde bir kademe oluşturmayı öngörüyoruz” dedi.

Yargı mensuplarının kürsüde yerlerini almadan önce belirli bir süre adalet hizmetleri içine girerek tecrübe edinmesini amaçladıklarını belirten Bakan Gül, vatandaşla diyaloğun önemli olduğunu, hakim ve savcıların kendilerini iyi yetiştirmesi gerektiğini, yazılan gerekçeli kararların tüm tartışmaları sona erdirmesi, yeni tartışmalar oluşturmaması gerektiğini söyledi.

Türkçenin ses bayrağı olduğuna dikkati çeken Bakan Gül, bu bayrağın en güzel şekilde kararlarda dalgalandırılması gerektiğini, Türkçe’nin özenli kullanıldığı gerekçe ve kararların önemli olduğunu, çok kitap okumanın muhakemeyi geliştireceğini anlattı.