Bakan Gül açıkladı! 15 bin personel alınacak

Bakan Gül, 1000 adli hakim ve savcı için Aralık ayında müracaatların alınacağını söyledi.

Güncellenme 04 Eylül 2018 14:37

Boşanmış ailelerde, çocuk tesliminin icra daireleri aracılığıyla yapılmasına ilişkin bir soruyu yanıtlayan Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, bu konuda Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanlığı ile bir çalışmaları bulunduğunu ancak araya seçimlerin girdiğini belirterek, “Çocuk, baba ya da anne, mahkeme kararıyla diyelim haftanın bir günü görmesi gerekiyor hakkı var. Bu hakkı karşı taraf vermeyince elbette bir şekilde bir otorite çocukla teması sağlayacak" dedi.

1000 adli personel alınacak

Adalet Bakanlığına alınacak yeni kadrolara ilişkin de bilgi veren Bakan Gül, adalet teşkilatının ve cezaevi personelinin yükünü azaltmak için 15 bin personel için müracaatların başlayacağını, 1000 adli hakim ve savcı için de aralık ayında müracaatların alınacağını bildirdi.

FETÖ’den ihraç olanların sayısı tamamlandı

Gül, 100'de idari yargı hakimi alacaklarını, idari yargı için özellikle çok uzun yıllardır beklendiğini, 1000 adli hakim ve savcı alacaklarını, 100 idari yargı hakimi, 15 bin de personel alacaklarını, 4 bin civarında hakim ve savcının FETÖ'den ihraç olduğunu, bu sayıyı tamamladıklarını belirtti.

“Olağanüstü dönem geride kaldı”

Yargı sistemine dönük yeni çalışmaları olduğunu aktaran Gül, hakim yardımcılığı gibi eğitim süresini uzatacak 3 yıllık bir eğitim süresinin planlandığını bildirdi. Olağanüstü dönemin geride kaldığını ve artık normal sürecin işlediğini belirten Gül, hukukun daha tecrübeli, öngörülebilir haline ulaşacaklarını ifade etti.

“Hukuk mezunları bir sınava girecek”

Bakan Gül, "Bu çerçevede kürsüye çıktığında artık 3 yıl bir hakim nezaretinde belli işlemleri yapmış, bir anlamda stajını, eğitimini hem teori, hem pratiğini artırmış ondan sonra kürsüye gelecek bir sistemi planlıyoruz. Bu da yargıya güveni artıracak önemli bir konu. Bir diğer çalışmamız da hukuki yeterlilik sınavı masamızda. Bu reform belgemizde bunu çalışacağız. Hukuk mezunları bir sınava girecek, o sınavdan sonra, avukatlar dahil, noterler dahil, bu sınavdan sonra mesleki yeterliliklerine göre hukuk hizmetini verecekler" ifadelerini kullandı.