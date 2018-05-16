Bakan Fakıbaba'dan İsrail açıklaması

Bakan Fakıbaba, İsrail'in ithalatı durdurmasının Türkiye için hiçbir anlam ifade etmediğini söyledi.

Güncellenme 16 Mayıs 2018 13:28

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, İsrail'in ithalatı durdurmasının Türkiye için hiçbir anlam ifade etmediğini, Türkiye'nin büyük bir ülke olduğunu, İsrail gibi küçük bir ülkeye ihracat yapılıp yapılmamasının çok da mühim olmadığını söyledi.

Fakıbaba, dünyanın çeşitli ülkeleriyle tarımsal ticari ilişkileri bulunan ve tarımda net ihracatçı olan Türkiye'nin İsrail gibi küçük bir ülkenin 'ithalatı dondurması'ndan çekinmesinin düşünemeyeceğini, Türkiye'nin tarımı, artık dünya piyasasında alternatif pazarlar bulma noktasında sıkıntı yaşamayan dinamik bir yapıya sahip olduğunu, dolayısıyla Türkiye'yi, küçük bir devletin bu tür tehditlerle sindirmeye çalışmasının beyhude bir çaba olduğunu, bu tür tehditlere pabuç bırakılmayacağını, bunu İsrail'in bilmesi gerektiğini belirtti.

Türkiye'nin kendi etini üretmek zorunda olduğunu ifade eden Fakıbaba, bununla ilgili proje geliştirmek zorunda olunduğunu, taşıma suyu ile değirmen döndürülemeyeceğini, insanların et alım gücünün artığını, bu yıl özellikle Güneydoğu ve Doğu'da meraların açıldığını, küçükbaş kesimlik hayvanı kaldıracaklarını, 250 bin düve projesi olduğunu, 3 yıl içerisinde vereceklerini, et fiyatlarını düşürdüklerini söyledi.

Fakıbaba, "Baklavayı fıstıklı yemesem ne olur. Fıstıklı tercih eden pahalıyı tercih edebilir. Bütçem cevize yetiyorsa ceviz yerim dünyanın sonu değil" ifadesini kullandı.

Yem fiyatlarında artış olduğunu belirten Fakıbaba, süt derneklerinin kendisine gittiğini, yüzde yüz artış yaptıklarını, soğuk sütün 6 kuruş, sıcak sütün ise 23 kuruş yapıldığını, döviz artışından dolayı 3 kuruşu 5 kuruşa, 6 kuruşu 10 kuruşa çıkardıklarını, süt alım desteği olarak yemde büyük artış olacağını, dövizin artışından dolayı yem fiyatları artabileceğini söyledi.