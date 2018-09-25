Bakan Ersoy'dan öğretmenlere müjde!

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, öğretmenlerin 24 Kasım'dan itibaren müzeleri ücretsiz gezebileceğini duyurdu.

Güncellenme 25 Eylül 2018 17:39

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy'dan öğretmenleri sevindirecek bir haber geldi. Bakan Ersoy, öğretmenlerin 24 Kasım'dan itibaren müzeleri ücretsiz gezebileceğini açıkladı.

Ortaöğretimde Müze Eğitimi Protokol kapsamında, tüm ortaöğretim kurumlarına "Müze Eğitimi" seçmeli ders olarak konulacak.

Ücretsiz giriş sağlayacaklar

Dersin uygulamalarının müze ve ören yerlerinde yapılması sağlanacak. Kültür ve Turizm Bakanlığı müze ve ören yerlerinde müze dersi uygulamalarının niteliğini artıracak şekilde uzman, materyal ve rehberlik desteği sağlayacak ve öğretmenlerin müze ve ören yerlerine ücretsiz girişlerini sağlayacak.