Bakan Ersoy, göreve nasıl getirildiğini anlattı

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, göreve getirilme sürecinden neler yaşadığını anlattı.

Güncellenme 25 Eylül 2018 10:39

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, bakanlık görevine getirilme sürecini anlattı.

“Değişmeniz için değil, değiştirmeniz için getirdik”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fikrini almak için kendisini Beştepe'ye çağırdığını söyleyen Bakan Ersoy, burada bir saat toplantı yaptıklarını, sonra da adının bakanlar listesinde olduğunu, uyum sağlamaya çalışmadığını, 'Değişmeniz için değil, değiştirmeniz için getirdik' dediklerini söyledi.

“Bu görevi beklemiyordum”

Böyle bir görevi beklemediğini belirten Bakan Ersoy, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile sadece bir kez bir araya geldiğini, kendisinin şirketlerinde yapılan vizyoner işleri duyduğunu, fikrimi almak için Beştepe'ye davet edildiğini, burada bir saat 15 dakika ikili bir toplantı yaptıklarını, sonrasında adını bakanlar listesinde gördüğünü belirtti.

“Uyum sağlamaya çalışmadım”

Uyum sağlamaya çalışmadığını belirten Bakan Ersoy, bu göreve gelirken kendisine, “Değişmeniz için değil, değiştirmeniz için getirdik…” denildiğini, bunu gerçekleştirmeye çalıştığını, bakanlıkta 28 bin arkadaşı olduğunu söyledi.

“Yapacak çok iş var”

Bakan Ersoy, hızına ayak uydurabilen kadrolarla çalıştığını, hızlarının daha da artacağını çünkü yapacak çok iş olduğunu, temel yaklaşım olarak “Niçin yapılamaz” değil “Nasıl yapılabilir” dediklerini, bunun bütün gerekliliklerini de uyguladıklarını belirtti.