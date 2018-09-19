Bakan Ersoy, Cem Yılmaz ve Şahan'ı bir araya getirdi

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, sinema ve televizyon dünyasının ünlü isimleriyle bir araya geldi.

Güncellenme 19 Eylül 2018 17:47

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy İstanbul'daki çalışma ofisinde, yapımcı Necati Akpınar, Timur Savcı, Muzaffer Yıldırımile komedyen Cem Yılmaz ve Şahan Gökbakar'la bir araya geldi.

1 saat görüştü

Mehmet Ersoy, sinema ve televizyon dünyasının ünlü isimleriyle, 1 saat görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede, sektörün genel sorunları ve yapılabilecekler değerlendirildi. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy, görüşmede, sinema sektörünün Türkiye için çok önemli olduğunu vurguladı. Ersoy, yapımcılara, oyunculara ve sektörün tüm bileşenlerine bakanlık olarak gerekli desteği vereceklerini kaydetti.

Yapımcıları da davet etti

Ersoy, ayrıca sadece sinema değil, kültür ve sanat dünyasının diğer tüm alanlarına da gereken hassasiyetin gösterileceğini dile getirdi. Sinema ile televizyon yapımcıları ise Bakan Ersoy'a desteği ve samimi yaklaşımı dolayısıyla teşekkür etti.