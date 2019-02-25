Bakan duyurdu! Yeni bir "Doğu Ekspresi" geliyor

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, tamamen turistlik amaçlı yeni bir Doğu Ekspresi'nin hizmete açılabileceğini duyurdu.

Güncellenme 25 Şubat 2019 10:14

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Doğu Ekspresi'ne dair sürpriz açıklamalarda bulundu. Ankara-Kars arası seyahat etmek isteyenlerin ilgi odağı haline gelen Doğu Ekspresi için bir yenilik yapılacak.

Yeni bir Doğu Ekspresi mi geliyor?

Bakan Ersoy, Doğu Ekspresi’nin turizmle öne çıkmaya ve turizm treni olmaya başladığını, amacının dışında kullanılmaya başladığını, o zaman amacına uygun bir tren daha organize etmek istediklerini, turistik amaçlı gidenlerin de o trenle seyahatlerini gerçekleştirmesi gerektiğini, bu trenin hem Doğu Ekspresi vazifesini göreceğini hem de yeni amacına uygun bir turizm treni olacağını belirtti.

“Turizm treni haline getirilecek”

Turizm trenlerinin dünya genelinde çok meşhur birkaç destinasyonu olduğunu, bu hattın da çok rahatlıkla uluslararası bir turizm destinasyonu haline gelebileceğini, turizm treniyle turistlerin tam taleplerini tamamıyla karşılayacak özellikte tren hizmete sokmayı planladıklarını, bunun yabancı turistin ilgisini çekme açısından da faydalı olacağını ifade etti.

Bakan Ersoy, trenin turizme katkısını gerçekleştirmek gerektiğini, ciddi potansiyel olduğunu ve kendini ispat ettiğini, bunun şu an turizm treni olarak yapılmadığını, bu yönüyle eksik olduğunu, bunun turizm treni haline gelmesi için daha fazla beklenilmemesi gerektiğini, kısa sürede bunu formülize edip hayata geçirmek gerektiğini söyledi.