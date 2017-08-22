Bakan Demircan: "Sağlık hizmetlerinde çok başlılık kalkacak"

Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, "Çok başlılığın verimi düşürdüğünü gördük. Çok başlılık kalkacak." diye konuştu.

Güncellenme 22 Ağustos 2017 21:04

Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, Ankara Dışkapı Çocuk Sağlığı Hastalıkları Hematoloji Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınan 2 yaşındaki epilepsi hastası Kadir Kaya'yı ziyaretinin ardından, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Bugün basında yer alan "kanun hükmünde kararnameyle sağlıkta tek çatı sistemine dönüleceğine" dair haberin hatırlatılması üzerine Demircan, "Eski sisteme dönüş diye bir şey yok. Sağlıkta hizmetlerin sunumunda o günün şartlarında yapılması gereken düzenlemeler yapıldı ve onlarla bugüne geldik." diye konuştu.

"Çok başlılık kalkacak"

Türkiye'de yürütmede çok başlılık sürecini sonlandırmak için referandum yaptıklarını belirten Demircan, 16 Nisan anayasa değişikliği referandumunda hedefin, başbakanlık ve cumhurbaşkanlığı arasındaki iki başlılığın ortadan kaldırılması olduğunu dile getirdi.

"Bu, iki başlılığı ortadan kaldırabilmek için yürütmeyi tek elde toplamak, yasama, yürütmeyi birbirinden ayırmak ama erkleri tek elde toplamak şeklinde bir düzenlemeydi. Yürütme tek elde toplanacak diye anayasa değişikliğini yaptık." ifadelerini kullanan Demircan, şunları kaydetti:

"Bizim daha önceki modelimizde sağlık hizmetlerinde hizmet çok başlılığa doğru gidiyordu. Kamu hastaneleri kurumu, sağlık müdürlükleri ve halk sağlığı kurumu vardı. Bu bize şunu çağrıştırıyor, orkestra bir taneyse şef bir tane olmalı. Olaya böyle yaklaşmalı. Çok başlılığın verimi düşürdüğünü gördük. Bizim arzuladığımız grafikteki hız aşağıya doğru asılıyor. Çok başlılık kalkacak. Şu anda ortalıkta taslak diye gezen metin bizim metnimiz değil. Bizim metnimizi kanun hükmünde kararnamede göreceğiz."

AA