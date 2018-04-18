Bakan Çelik: AB, Güney Kıbrıs'ın esiri haline geldi!

Ömer Çelik, AB'nin Türkiye'yi kendinden uzaklaştığını iddia ettiği raporuna sert tepki gösterdi.

Güncellenme 18 Nisan 2018 12:49

AB'nin dün açıkladığı Türkiye raporunu, AB Bakanı Ömer Çelik sert bir dille eleştirdi. Türkiye için "Bizden dev adımlarla uzaklaşıyorlar" ifadelerinin kullandığı rapor için Çelik, AB'nin Güney Kıbrıs'ın esiri haline geldiğini, bunun Pazarlığın ürünü bir rapor olduğunu söyledi.

Rapor yakınlaşmayı teşvik etmiyor

Çelik, raporun yakınlaşmayı teşvik etmekten uzak olduğunu, AB'nin müzakere yapılmasından uzak olduğunu, göç anlaşmasından, sığınmacıya mali yardım olduğunu, Suriye'ye maddi yardım olduğunu, bunun 18 Mart anlaşmasına bağlı kalmamak olduğunu, yakın zamanda gerekirse Komisyon'a mektup yazmayı da düşündüğünü, Türkiye'ye adil bir yaklaşımın gösterilmediğini, bu son raporda da aynı mantığın sürdürüldüğünü, bütün fasılları 6 ay içinde kapatacak kapasiteye sahip olunduğunu belirtti.

Türkiye’ye adaletli yaklaşılmıyor

Her zaman olduğu gibi, Türkiye'nin stratejik bir ortak olduğunun altının çizildiğini hatırlatan Çelik, Türkiye'ye hakkaniyetli bir yaklaşımda bulunulmadığını, Türkiye'nin AB yaklaşımlarından uzaklaşmakla itham edildiğini, Türkiye'nin aksine pek çok yaklaşımda da ilerleme kaydettiğini, bu söylemin siyasi bir söylem olduğunu, Türkiye'nin bütün bu yaklaşımlara rağmen, kararlılığını sürdürdüğünü söyledi.

AB kendi ile çelişiyor

Çelik, Kıbrıs konusunda ilkesizliğin devam ettiğini, AB, Güney Kıbrıs'ın esiri olmuş durumda olduğunu, AB'nin kendi değerleriyle çelişen bir tutum içinde olduğunu, Türkiye'nin bu eleştirileri fırsat kabul ettiğini, burada geleceğe dair olumlu bir eleştirinin görünmediğini vurguladı.

FETÖ yargıyı ele geçirmeye çalışıyor

FETÖ'cü terör örgütünün yargıyı ele geçirmeye çalıştığını belirten Çelik, böyle bir dönemde AB'nin yaptığı eleştirilerin yersiz olduğunu, Türkiye'ye herhangi bir ortak çalışma önerisinde bile bulunmadıklarını söyledi.

PKK’yı terör örgütü kabul etmeleri olumlu

"Terör propagandası varsa, teröre destek varsa demokrasi yoktur" diyen Bakan Çelik, PKK'nın terör örgütü olduğunun altının çizilmesini olumlu bulduklarını, ancak yaptırımda bulunulmamasını olumlu bulmadıklarını, PKK saldırılarına karşı dayanışma görmediklerini belirtti.

AB, FETÖ’yü anlayamadı

FETÖ'den masum Gülen hareketi diye bahsedilmesinin bu örgütün tam olarak anlaşılmadığının göstergesi olduğunu, bu açıklamaların kınandığını, Türkiye'nin karşı karşıya olduğu terör tehdidini anlamaktan uzak olduklarını söyledi.