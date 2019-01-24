Bakan Çavuşoğlu'ndan Venezuela açıklaması

Bakan Çavuşoğlu, ABD’nin sürekli Venezuela’nın içişlerine karıştığını, bu nedenle Venezuela'ya destek verdiklerini söyledi.

Güncellenme 24 Ocak 2019 11:25

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD’nin Suriye’den çekilme kararına ilişkin henüz bir takvimin verilmediğini, şu an görüşmelerin devam ettiğini ama net bir şeyin söz konusu olmadığını, YPG ile bağlarını koparıp koparmayacakları konusunda görüşmelerin devam ettiğini söyledi.

Erdoğan, Trump’la görüşecek

Trump’ı kararından döndürmek için bazı grupların çabaladığını dile getiren Bakan Çavuşoğlu, karar sonrası ABD’den farklı sesler geldiğini, Rusya’nın da Trump’a temkinli yaklaştığını,

Suriye’de bir şey yapmak isteyenlerin Türkiye ile yapması gerektiğini, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Trump ile bir kez daha görüşebileceğini, üsler konusunda ABD’nin tavrının henüz net olmadığını söyledi.

Çekilme konusunda tarih belli değil

Bakan Çavuşoğlu, verilmiş bir takvimin söz konusu olmadığını, görüşmelerin devam ettiğini, ABD ile bazı noktalar hariç görüşmelerin devam ettiğini, YPG ile bağlantılarını koparması konusunda da görüşmelere devam ettiklerini, Kuzey Irak’taki gibi güvenli bölgenin olmayacağını, Türkiye’nin Suriye’de kendi başına güvenli bölge oluşturma gücüne sahip olduğunu belirtti.

ABD’nin Venezuela kararına tepki

ABD’nin Venezuela kararı hakkında da açıklama yapan Bakan Çavuşoğlu, bir ülkenin bu kadar izolasyonuna karşı olduklarını, ABD’nin sürekli Venezuela’nın içişlerine karıştığını, bir ülkenin ayakta kalması gerektiğini, bu nedenle Venezuela'ya destek verdiklerini, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Maduro'yu arayıp desteğini ilettiğini, Maduro’nun seçimle geldiğini Meclis başkanının De Facto olarak başkan ilan edildiğini, bunun kaosa neden olacağını söyledi.