Bakan Çavuşoğlu'ndan Rıza Sarraf açıklaması

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Rıza Sarraf'ın durumunu öğrenmek için ABD'ye iki kez nota verdik.

Güncellenme 16 Kasım 2017 19:13

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'nin dün ABD'ye verdiği nota hakkında bilgi verdi.

Avukatlarının 5 gündür haber alamadıklarını açıkladıkları Rıza Sarraf hakkında verilen notada Türkiye, Sarraf'ın durumu hakkında bilgi istemişti.

Çavuşoğlu'nun bugün yaptığı açıklamada, Türkiye'nin aynı konuda iki kez nota verdiği ortaya çıktı. Çavuşoğlu "Rıza Sarraf'ın durumunu öğrenmek için ABD'ye iki kez nota verdik. 3-4 gün önce verdiğimiz notaya cevap gelmeyince ikincisini verdik, cevap geldi. Genel bir cevaptı." dedi.

"Sarraf'ın durumu iyi"

Çavuşoğlu "Bugün ABD'den gelen cevapta Rıza Sarraf'ın başka bir yerde tutulduğu, sağlık durumunun da iyi olduğu belirtildi" diye konuştu.

Federal hapishanede olduğu açıklanmıştı

New York Güney Bölgesi Başsavcılığı, tutuklu olarak yargılanan İran asıllı işadamı Rıza Sarraf'ın, "federal hapishanede tutukluluk halinin sürdüğünü" açıkladı.