Bakan Çavuşoğlu'ndan Netanyahu'ya tepki!

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Netanyahu'nun açıklamalarına tepki gösterdi.

Güncellenme 07 Nisan 2019 14:16

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Batı Şeria" açıklaması nedeniyle İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya tepki gösterdi.

“Hiçbir şekilde değiştiremeyecektir"

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan Çavuşoğlu, "Batı Şeria uluslararası hukukun hilafına İsrail işgali altında bulunan Filistin toprağıdır. Netanyahu'nun seçimler öncesinde yine oy kaygısıyla yaptığı sorumsuzca açıklamalar bu gerçeği hiçbir şekilde değiştiremeyecektir" ifadesini kullandı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, 9 Nisan'daki seçimden galip çıkıp yeniden başbakanlık koltuğuna oturması halinde işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerini "İsrail'e ilhak" etmeyi planladığını söylemişti.