Bakan Çavuşoğlu'ndan Mevlüt Uysal'a ziyaret!

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal’a yeni görevi dolayısıyla makamında tebrik ziyaretinde bulundu

Güncellenme 13 Kasım 2017 15:12

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Başkanı Mevlüt Uysal'a "hayırlı olsun" ziyaretinden bulundu.

"İstanbul'a başkanlık yapmak kolay değil"

Bakan Çavuşoğlu, belediyenin Saraçhane'deki binasında gerçekleştirilen ziyaretin ardından yaptığı açıklamada, İstanbul gibi bir şehre başkanlık yapmanın kolay olmadığını söyledi.

İstanbul'un aynı zamanda kardeş şehir ilişkileri ve diğer bağlantılarıyla yurt dışı boyutu bulunan bir şehir olduğunu ifade eden Çavuşoğlu, "O konularda da desteğimizi belirterek yanında olduğumuzu ifade ettik." diye konuştu.

"Çocukluk arkadaşıyız"

Ziyaretin kendisi için kişisel bir anlamı da olduğun dile getiren Çavuşoğlu, "Hem adaşız hem de hemşehricilik var. Alanyalıyız ve çocukluk arkadaşıyız. Kendisi de bizim gurur duyduğumuz bir arkadaşımız. Bugüne kadar üstlendiği tüm görevleri başarıyla layıkıyla yerine getirmiştir. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevini de yine layıkıyla en iyi şekilde yapacağına dair bir şüphemiz yok." ifadelerini kullandı.

Irak-İran sınırında meydana gelen depremden sonra Türkiye'nin bölgeye yardım ulaştırma anlamında attığı adımları da değerlendiren Çavuşoğlu, depremden hemen sonra Bağdat Büyükelçiliği ve Erbil Başkonsolosluğu'nun bölgedeki yetkililerle temasa geçtiğini söyledi.

Irak'taki deprem

Türk Kızılayı ve sivil toplum kuruluşlarının da diğer uluslararası kurumlarla temasa geçerek bölgeye yardım etmeye hazır oldukları bilgisini ilettiklerini belirten Çavuşoğlu, şöyle devam etti: "AFAD’ımız, Kızılay'ımız o bölgedeki depolarından depremin zarar verdiği yerlere sevkıyatı başlattı. Sağlık Bakanlığımız, ekiplerini hazırladı, bugün, Süleymaniye'ye doğru yola çıktı. Her an havaalanına inebilir. Dolayısıyla nerede bir felaket, afet olduğunda, oraya ilk ulaşan ülke biz oluyoruz. Meksika’da deprem olduğu zaman yine oraya varan ilk kuruluşlardan biri bizim Kızılay'ımız, AFAD'ımız oldu. Bizim bu konudaki hassasiyetimiz, tüm dünyaca biliniyor."

Referandum konusunda tavrımız belli

Meydana gelen depremden sonra yapılanların insani konular olduğuna işaret eden Çavuşoğlu, "Referandum konusunda tutumumuz belli. Onun dışında, bugüne kadarIrak halkına hiç ayrım yapmadan her türlü yardımı yapmışız. Hepsini kardeşimiz olarak görüyoruz. Yine Irak Bölgesel Yönetimi’ne de başından beri her türlü desteği veren ülke biziz. Keşke bizim sözümüzü dinleselerdi ve o kötü sürece girmeselerdi. Referandum sonrası daha önce kullandıkları birçok hakları da ellerinden gitti. Ama o başka bir konu, bu ise insani bir konu. Biz kim olursa olsun, hemen teklifimizi yapıyoruz." diye konuştu.

Bakan Çavuşoğlu, deprem dolayısıyla İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif'i aradığını da ifade ederek, şunları kaydetti: "Hem geçmiş olsun hem de başsağlığı dileklerimizi, hükümetimiz ve Türk halkı adına ilettik. Bir ihtiyaç varsa, tüm imkanlarımızla yardım etmeye hazır olduğumuzu belirterek, 'Şu anda ekiplerimiz hazır, size her türlü ekibimizi göndermeye hazırız' dedim. Onlar henüz yurt dışından yardıma ihtiyaç var mı, yok mu konusunda bir karar vermediler. Bunun kararını verdikten sonra bize bilgi verecekler."