Bakan Çavuşoğlu'ndan Macron'a tepki!

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile ortak basın toplantısı düzenleyen Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Macron'a tepki gösterdi.

Güncellenme 16 Nisan 2018 14:36

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg Türkiye ziyareti kapsamında Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüştü. Görüşme sonrası ise basın toplantısı düzenlendi.

NATO’dan destek bekliyoruz

Türkiye'nin yeni üyelerle birlikte NATO'nun genişlemesinden yana olduğunu söyleyen Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, görüşmede Türkiye'de yapılacak NATO zirvesi için hazırlıkların davam ettiğini, NATO'dan terörle mücadeleye daha çok destek beklediğini söyledi.

Terörle mücadeleye devam edilecek

Bakan Çavuşoğlu, Genel Sekreterin bu anlayışta olduğunu bildiğini, kendisine teşekkür ettiğini, terörle mücadelede ayrımcılığa karşı olduğunu, tüm terör örgütleriyle mücadeleye devam edeceklerini belirtti.

Bölgesel konular konuşuldu

İkili görüşmede, Suriye Irak ve Libya gibi bölgesel konuları da konuştuklarını belirten Bakan Çavuşoğlu, zirvede bunların da ele alındığını, bölgesel konularda görüş alışverişi yapma şansı bulduklarını söyledi.

Macron’a tepki

Macron'un Türkiye açıklamasını da değerlendiren Bakan Çavuşoğlu, maalesef birçok Avrupalı dost ülkenin işin ciddiyetinden uzak popülizmi temsil ettiklerini, Fransa Cumhurbaşkanı'nın yaptığı açıklamaların farklı ülkeler tarafından yalanlandığını, bir Cumhurbaşkanı'na yakışır açıklamalar beklediklerini, Macron'un Rusya ve İran'la yapılan zirveye gelmek istediğini, üçlü toplantıya dahil edilmeyince gelmediğini, bu olayların Duma'daki saldırıdan önce yaşandığını, Türkiye'nin başından beri kimyasal silahlara da nükleer silahlara da karşı olduğunu belirtti.