Bakan Çavuşoğlu'ndan kritik Münbiç açıklaması!

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD ile 19 Mart'ta yapılacak görüşme ile Münbiç'teki durumun netleşeceğini ifade etti.

Güncellenme 13 Mart 2018 14:58

Bölgesel konuları değerlendirmek ve ikili temaslar oluşturmak için Moskova'da bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD ile 19 Mart'ta yapılacak görüşme ile Menbiç'teki durumun netleşeceğini ifade etti.

Güvenliği Türkiye ve ABD sağlayacak

Çavuşoğlu, YPG'nin Münbiç'ten çekilmesinden sonra orada güvenliği Türk ve ABD askerlerinin sağlayacağını, YPG'nin çekilmesine iki ülkenin nezaret edeceğini söyledi.

Nüfus oranında yönetim şekli

Bakan Çavuşoğlu, YPG'nin olduğu bölgeler nasıl istikrara kavuşturulacağını, kimin yöneteceğinin nasıl sağlanacağını ve temel prensibin nüfus oranında yönetim olması gerektiğini savundu.

Önce Münbiç sonra diğer yerler

YPG'nin hiçbir şekilde bölgede yer almayacağını belirten Çavuşoğlu, YPG Münbiç'ten çekilince orada ABD ve Türk askerlerinin olacağını, YPG'nin çekilmesine nezaret edileceğini, güvenliği Türkiye ve ABD'nin sağlayacağını, bu modelin önce Münbiç'te daha sonra diğer yerlerde uygulanacağını, bunun Rakka için de, Fırat'ın doğusunda YPG'nin kontrolündeki yerler için de geçerli olacağını söyledi.

19 Mart'taki toplantıda yol haritası net bir şekilde tarihleriyle beraber belli olacağını belirten Çavuşoğlu, "olduğumuz şeyler olabilir ama bir anlayışa doğru gidiliyor" dedi.