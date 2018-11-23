Bakan Çavuşoğlu'ndan kritik açıklamalar

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Suriye, Kaşıkçı ve AİHM'in Demirtaş kararı hakkında açıklamalarda bulundu.

Güncellenme 23 Kasım 2018 11:20

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Yol haritasında gecikme oldu

Bakan Çavuşoğlu, New York'taki görüşmede yol haritasında gecikme olduğunu, diğer taraftan bu yol haritasının en sonunda Münbiç bittikten sonra diğer bölgelerin istikrara kavuşması için bu yol haritası uygulanacağını, bunu da zaten Pompeo ile beraber onayladıklarını, bu yol haritasının Türkiye tarafında da onaylandığını, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump’ın da gördüğünü, siyasi irade olduğunu söyledi.

YPG azgınlık içine girdi

YPG’nin azgınlık içine girdiğini belirten Bakan Çavuşoğlu, “Kendi ideolojilerinden olmayan Kürtler dahil herkese çok ciddi bir baskı uygulamaya başladı. Bunun sebebi Amerika'nın verdiği destektir” dedi.

Sınırın öbür tarafı da tehdit

Bakan Çavuşoğlu, sınırın öbür tarafının da Türkiye için tehdit olduğunu, ne gerekiyorsa onu yapacaklarını söylediklerini, kendilerine de, “Siz madem kontrol altında tutuyorsunuz neden taciz atışlarını engellemiyorsunuz?” diye sorduklarını belirtti.

Bu karar hem YPG’ye hem de ABD’ye yarar sağlamaz

Bu kararın YPG’yi korumak amaçlı alınması durumunda hem ABD’ye hem de YPG’ye bunun fayda sağlamayacağını belirten Bakan Çavuşoğlu, ne gerekiyorsa yapılacağını, bu kararlılığın Afrin’de de gösterildiğini, en geç yıl sonuna kadar tamamlanması gerektiğini, bu yol haritasının Münbiç için tamamlanmasının gerektiğini ifade etti.

Veliaht Prens’le görüşülecek mi?

Bakan Çavuşoğlu, Veliaht prens ile görüşmek için bir engelin olmadığını, talep etmesi durumunda görüşülebileceğini, takdirin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olduğunu söyledi.

Demirtaş kararına itiraz ediyoruz

AİHM'nin Demirtaş hakkında verdiği kararı da değerlendiren Çavuşoğlu, "AİHM'nin verdiği karar kendi kararlarıyla çelişiyor, hukuki değildir. Buna itiraz ediyoruz" ifadesini kullandı.