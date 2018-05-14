Bakan Çavuşoğlu'ndan İsrail'e çok sert tepki

Bakan Çavuşoğlu, İsrail'in devlet terörü yaptığını ve Türkiye'nin bu işin arkasını bırakmayacağını söyledi.

Güncellenme 14 Mayıs 2018 16:35

İsrail'in Filistin katliamı ve ABD'nin skandal uygulaması hakkında açıklama yapan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsrail güçlerini ve İsrail hükümetini lanetlediğini, burada bir katliam yapıldığını, bunun sebebinin ABD'nin tüm dünyaya rağmen, ben karar aldım yaparım anlayışıyla attığı adımlar olduğunu, ABD'nin hukuk dışı bir şekilde Tel Aviv'deki büyükelçiliğini Kudüs'e taşıdığını, uluslararası hukukun temel ilkelerini ve tarihsel gerçekleri hiçe saydıklarını, bunun ABD'nin inandırıcılığına ve itibarına da zarar verdiğini söyledi.

"Türkiye susmayacak"

Bakan Çavuşoğlu, AB'nin bu konuda Türkiye ile aynı fikirde olduğunu, aynı düşünmenin yetmediğini, bir an önce adım atılması gerektiğini, ABD'nin aldığı karara karşı güçlü bir şekilde durmak gerektiğini, ABD'nin bu kararı sonrasında birçok ülkeyi tehdit ettiğini, herkes sussa bile Türkiye'nin susmayacağını, Türkiye'nin Filistin davasının savunucusu olacağını belirtti.

"Devlet terörü var"

Filistinlilerin bomba veya roket atmadığını, sivil bir şekilde yürüdüklerini hatırlatan Bakan Çavuşoğlu, burada bir devlet terörü odluğunu, şu anda 37 şehidin olduğunu, bu sayının da artabileceğini, bu yanlışlara devam edilirse, bölgenin felakete doğru sürüklenebileceğini, emareleri de bunu gösterdiğini söyledi.