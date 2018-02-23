Bakan Çavuşoğlu'ndan Hollanda'ya tepki!

Bakan Çavuşoğlu, Hollanda meclisinin 1915 olaylarını sözde “soykırım” olarak kabul etmesini eleştirdi.

Güncellenme 23 Şubat 2018 14:44

Suriye'de yaşanan gelişmeler ve Hollanda Parlamentosu'nda kabul edilen 1915 tasarısıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hollanda'nın zaten aşırı akımların merkezi olduğunu, ırkçı partilerin de desteğinin her zaman arttığını, kararın doğal ama yanlış olduğunu ve siyasetçilerin tarihle ilgili kıt bilgilerle karar almaması gerektiğini söyledi.

Dışişleri Bakan Yardımcısı'nın bu kararları desteklemediğini belirten Çavuşoğlu, Türkiye'nin savunduğu tezleri söylediğini, 1915 olayları ile ilgili verilen kararların var olduğunu ve herkesi bağlayan AİHM kararları da var olduğunu söyledi.

Bakan Çavuşoğlu, "1 yıldır Hollanda ile ilişkilerimiz, referandum öncesi onların insanlığa ve hukuka sığmayan uygulamalardan sonra bir gerginlik oldu. Dışişleri Bakanı görevinden ayrıldı, ayrılmadan önce bazı girişimleri oldu. Biz de ilişkilerin düzelmesi için şartlarımızı sunduk" dedi.

Hollanda'nın Türkiye ile ilişkileri düzeltmek istemesi durumunda bu tip şeylerle uğraşmak yerine Türkiye'yi kazanmak için ne yapması gerektiğine kafa yorması gerektiğini belirten Çavuşoğlu, "Kararın hiçbir bağlayıcılığı yok. Kendi kendilerini tatmin etmişlerdir" dedi.

Rusya ve İran'ın Suriye rejiminin garantörü olduğunu belirten Bakan Çavuşoğlu, Astana sürecinde Türkiye'nin amacının güçlü bir şekilde Suriye'de ateşkesi tesis etmek ve çatışmasızlık bölgelerinin oluşturulması olduğunu, Türkiye'nin muhaliflerin Rusya ve İran'ın ise rejimin garantörü olduğunu, son zamanlarda rejimin ihlallerinin çok arttığını, Doğu Guta'daki hava saldırılarının kabul edilemeyeceğini, Rusya ve İran'ın rejimi durdurması gerektiğini, İdlib'de terörist grupların olduğunu söyledi.

Bakan Çavuşoğlu, "Eli silahlı terör gruplarının başka yerlerden çıkmasına izin vermişlerdi. Şimdi onları gönderdikleri yerlere saldırıyorlar. Bu terör gruplarıyla mücadeleye birlikte devam edelim. Bugün BM'ye sunulan ateşkes tasarısı ve diğer önerilerin tamamı rejim ve muhalifler arasındaki ateşkestir. Ancak terör örgütleriyle mücadele devam edecek. Çatışmaların başladığı günlerden bu yana Doğu Guta'da binlerce insan öldü. Yeter artık bu insanlar ölmesin. Ateşkes konusunda Rusya'nın da duyarlı olması lazım. Her iki ülkenin de daha fazla sorumluluk alması lazım" ifadeleri ile sözlerini tamamladı.