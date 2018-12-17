Bakan Çavuşoğlu'ndan FETÖ açıklaması

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, FETÖ elebaşı ve örgüt üyesi olan 84 isimden oluşan listenin ABD'ye sunulduğunu söyledi.

Güncellenme 17 Aralık 2018 15:57

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, herkesin bir "CIA ajanı olan rahip Andrew Brunson"a odaklandığını ancak Türkiye- ABD ilişkilerinde, bu konudan daha büyük meseleler olduğunu söyledi.

ABD ve Türkiye arasında iki ciddi mesele var

Bu meselelerden birinin ABD'nin Suriye'de YPG/PKK'ya verdiği desteğin oluşturduğunu ve bunun Türkiye'nin ulusal güvenliğini tehdit ettiğini belirten Çavuşoğlu, diğer ciddi meselenin ise 15 Temmuz darbe girişiminde bulunanların elebaşı Gülen'in, hâlâ ABD'de yaşaması olduğunu kaydetti.

Gülen ve 84 ismin iadesi

Çavuşoğlu; beklentinin çok net olduğunu, uluslararası hukukun ortada olduğunu, suçluların iadesine dair ikili anlaşmalar olduğunu, bu kişi ve bu örgütün üyesi diğer 84 isimden oluşan listenin Türkiye'ye iade talebi kapsamında ABD'ye sunulduğunu söyledi.