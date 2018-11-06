Bakan Çavuşoğlu'ndan FETÖ açıklaması!

Bakan Çavuşoğlu, 15 Temmuz'da 251 kişiyi şehit eden FETÖ'nün elebaşı Fethullah Gülen'in hala ABD'de olduğunu belirterek iade konusunda çabalarının devam ettiğini söyledi.

Güncellenme 06 Kasım 2018 11:31

ABD'li din adamı Andrew Brunson'un da dini faaliyetleri nedeniyle değil, terör örgütleri PKK ve FETÖ'ye verdiği destek nedeniyle mahkum olduğunu hatırlatan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, mahkemenin Brunson'un suçlu olduğuna hükmettiğini, Brunson'un, kendisine verilen 3 yıldan fazla hapis cezasını doldurduğu için bırakıldığını, 15 Temmuz'daki başarısız darbe girişimi gecesinde FETÖ'nün 251 insanı katlettiğini, 2 binden fazla insanı yaraladığını, bu terör örgütü lideri Fethullah Gülen’in hala ABD'de yaşadığını, ABD'den onu Türkiye'ye iade etmesini istediklerini, mahkeme kararları dahil tüm kanıtları da kendilerine teslim ettiklerini, bu konuda çabalarının sürdüğünü söyledi.

“ABD’nin PKK ve YPG’yi desteklemesi kabul edilemez”

Bakan Çavuşoğlu, ABD’nin Suriye'de terör örgütünü desteklediğini, ABD’nin PKK ile YPG arasında hiçbir fark olmadığını kabul ettiğini, PKK’nın ABD ve Birleşmiş Milletler'in terör örgütleri listesinde olduğunu, ABD ile PKK terör örgütüne karşı terörle mücadeleye yönelik çalışma grubu oluşturduklarını, ABD'nin Suriye'de PKK ve YPG'yi desteklemesinin kabul edilemeyeceğini belirtti.

Cemal Kaşıkçı açıklaması

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetine yönelik soruşturmanın devam ettiğini belirten Bakan Çavuşoğlu, Suudi Arabistan'ın ortak çalışma grubu önerdiğini, Türkiye'nin bunu kabul ettiğini, bu çalışma grubunun sonuç odaklı olduğunu, İstanbul'a gelerek Kaşıkçı'yı öldüren 15 kişinin talimatı kimden aldığını ve bu talimatı kimin verdiğini anlamak gerektiğini söyledi.

Cesede ne oldu?

Bakan Çavuşoğlu, "Kaşıkçı'nın cesedine ne olduğunu bulmanın ve bunu bize söylemesinin Suudi Arabistan'ın sorumluluğu olduğunu düşünüyorum. Çünkü bu 15 kişi hala Suudi Arabistan'da" dedi.