Bakan Çavuşoğlu'ndan F-35 açıklaması

Bakan Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Trump'ın F-35'ler konusunda görüştüklerini söyledi.

Güncellenme 05 Aralık 2018 15:52

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Başkanı Donald Trump ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın G-20'de F-35 konusunda görüştüğünü söyledi.

Konuyu Trump’ın kendisi açtığını söyleyen Bakan Çavuşoğlu, hiçbir problem yaşanmasını istemediklerini söyledi.

Bakan Çavuşoğlu, Trump ile Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın G-20'de görüştüğünü, konuyu Trump’ın kendisinin açtığını, hiçbir problem yaşanmasını istemediklerini, Kongre'de bazı girişimler olduğunu, Türkiye’nin önemli aktörlerden birisi olduğunu fakat iptal edilmesinin gündemde olmadığını, şu anda sorun görmediklerini ifade etti.

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