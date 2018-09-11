Bakan Çavuşoğlu'ndan 'Dışişleri Bakanları'na çağrı

Dışişleri Bakanları Toplantısı sonrası ortak basın açıklamasında konuşan Bakan Çavuşoğlu,"Terör gruplarının mevcudiyetini bitirmek için birlikte çalım" teklifinde bulundu

Güncellenme 11 Eylül 2018 16:25

Türkiye-Romanya-Polonya Dışişleri Bakanları Toplantısı heyetler arası düzenlenen iki oturum ve çalışma yemeğinin ardından sona erdi.

Burada; Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye-Romanya-Polonya Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın ardından mevkidaşlarıyla ortak basın toplantısı düzenledi.

Bakan Çavuşoğlu, gazetecilerin İdlib konusundaki sorularına, "Teklifimiz açık. (İdlib'deki) Saldırılar dursun. Terör gruplarının mevcudiyetini bitirmek için birlikte çalışalım" dedi.

Toplantı hakkında daha önce yapılan açıklamada, 11-12 Temmuz'da Brüksel'de düzenlenen NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Toplantısı'nda alınan kararların değerlendirilmesinin ve Avrupa-Atlantik coğrafyasındaki güncel güvenlik sınamaları hakkında görüş alışverişinde bulunulmasının planlandığı belirtilmişti.

Türkiye-Romanya-Polonya Üçlü Dışişleri Bakanları Toplantısının ilki 9 Haziran 2016'da Varşova'da, ikincisi 25 Ağustos 2016'da Ankara'da, üçüncüsü ise NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in de katılımıyla 25 Ağustos 2017'de Varşova'da yapılmıştı.