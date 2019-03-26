Bakan Çavuşoğlu'ndan Arap ülkelerine sert tepki!

Bakan Çavuşoğlu, Trump’ın "Golan Tepeleri” üzerinde İsrail egemenliğini tanıyan başkanlık kararını imzalamasına Arap ülkelerin tepkisiz kalmasını eleştirdi.

Güncellenme 26 Mart 2019 15:48

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu; ABD Başkanı Donald Trump’ın "Golan Tepeleri” üzerinde İsrail egemenliğini tanıyan başkanlık kararını imzalamasından sonra bu karara tepki göstermeyen Arap ülkelerine sert çıktı.

Bakan Çavuşoğlu’ndan açıklama

ABD Başkanı Donald Trump'ın "Golan Tepeleri üzerinde İsrail egemenliğini tanıyan başkanlık kararını imzalaması sonra tepkiler çığ gibi büyürken Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Arap ülkelerine tepki

Çavuşoğlu, "ABD Başkanı'nın, Suriye'nin Golan Tepeleri'ni işgalci İsrail'in toprakları olarak tanıdığını imzaladığı o belge karşısında, bölgedeki Arap ülkelerinden bir ses çıktı mı? İlk tepkiyi kim gösterdi, Türkiye gösterdi. Avrupa Birliği bile tepki gösteriyor da bazı Arap ülkeleri, Amerika ve İsrail'in korkusundan sesini çıkaramıyor" ifadelerini kullandı.

BM Güvenlik Konseyinin 1981'de aldığı 497 sayılı karar, İsrail'in Golan Tepeleri'ni işgaline karşı çıkıyor ve kararda ''İsrail'in işgal altındaki Golan Tepeleri'nde kendi kanunlarını, yargısını ve idaresini uygulama kararı hükümsüzdür ve uluslararası hukuki geçerliliği yoktur'' ifadesi kullanılıyor.