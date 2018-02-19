Bakan Çavuşoğlu'ndan Arap Birliği'ne ders gibi cevap!

Arap Birliği'nin Türkiye'nin Arfin'de başlattığı Zeytin Dalı Harekatı'nı eleştirmesine, Bakan Çavuşoğlu'ndan ders niteliğinde cevap.

Güncellenme 19 Şubat 2018 11:18

Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmet Ebu Gayt'ın Afrin'deki Zeytin Dalı Harekatı'nı ve Türkiye'nin politikalarını eleştirel tavırlarına Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu tepki gösterdi.

Türkiye'ye hadsiz çağrı

Orta Doğu konularının konuşulduğu 54. Uluslararası Münih Güvenlik Konferansı'nda söz alan Ebu Gayt, her zaman Türkiye'nin davranışlarını anlamaya çalıştığını, Türkiye'deki arkadaş ve dostlarına seslendiğini, Türkiye'nin güney sınırında bir Arap ülkesine saldırıldığını, eyleme geçilmeden önce ortaya koyulmasının beklendiğini söyledi.

Bakan Çavuşoğlu'ndan sert tepki

Bakan Çavuşoğlu, konuşma sırası kendisine geldiğinde bu sözlere Arap Birliği'nin politikarındaki tutarsızları hatırlatarak tepki gösterdi.

Suriye'de uluslararası hukuka uygun hareket edildiğini vurgulayan Çavuşoğlu, Türkiye'nin meşru müdafaa hakkını kullandığını ve teröristlerle mücadele için o bölgede olduğunu söyledi.

Sınırımızı koruyoruz

Çavuşoğlu, Türkiye'nin terör örgütleri ile mücadel için Suriye'de olduğunu, halkımızı ve sınırımızı korumak için uluslararası hukuka uygun olarak bölgedeki meşru müdafaa hakkının kullanıldığını belirtti.

Arap Birliği, Suriye'deki olaylara ilgisiz kaldığı halde Türkiye'ye eleştirel bir tavırla yaklaşması Bakan Çavuşoğlu'nu kızdırdı. Çavuşoğlu, "Siz sisteminizden bahsediyorsunuz. Sisteminiz bir üye ülkenizin liderinin yarım milyon insanı öldürmesini, kimyasal silah kullanmasını da önleyecek kadar güçlü olabilse keşke" dedi.

Arap Birliği, ABD'ye Batı'ya sessiz

Bakan Çavuşoğlu, Türkiye'yi eleştiren Arap Birliği'nin ABD'nin Suriye'de harekat düzenlemesine ve diğer ülkelerin bölgede faaliyet göstermesine sessiz kaldığını hatırlattı.

"Maalesef sizin sisteminiz işte bu"

Arap Birliği'ndeki bazı ülkelerin Kudüs meselesinde de Filistin ve Ürdün'e baskı uyguladığını belirten Çavuşoğlu, Arap Birliği'nin ise buna mani olamamasını da sert sözlerle eleştirdi ve "Maalesef sizin sisteminiz işte bu" diyerek sözlerine son verdi.