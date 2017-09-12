Bakan Çavuşoğlu'ndan Almanya'ya tepki!

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Almanya'nın Türkiye'ye silah satışını yasaklamasına yönelik açıklamalarına tepki gösterdi.

Güncellenme 12 Eylül 2017 19:04

Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel'in Türkiye'ye silah satışını yasakladıklarını açıklamasına Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'dan tepki geldi.

"Türkiye çaresiz değildir"

ÇAvuşoğlu "Bu tür yaklaşımlar esasen bizim kendi milli savunma sanayimizin güçlenmesine vesile oluyor. Bu anlamda yerli ve milli üretimi artırıyoruz her alanda. Kendi savaş uçağımızı helikopterimizi üretiyoruz. Türkiye hiç bir zaman çaresiz değildir" dedi.

Merkel'in bu yaklaşımını doğru buluyoruz"

Merkel'in "silah satışının tamamen yasaklanmasına karşıyım" sözlerini de değerlendiren Çavuşoğlu "Merkel'in bu yaklaşımını doğru buluyoruz. Daha olgun buluyoruz. Seçim atmosferinde bile sağduyulu davranmak hepimizin görevidir." ifadelerini kullandı.