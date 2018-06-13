Bakan Çavuşoğlu'ndan "Adil Öksüz" açıklaması

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Almanya'da yaşadığı iddia edilen Adil Öksüz hakkında açıklama yaptı.

Güncellenme 13 Haziran 2018 12:10

FETÖ'cü Adil Öksüz'ün kaldığı yerin bulunduğuna dair iddiaları değerlendiren Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Adil Öksüz konusunun AA'ya yapılan bir ihbar olduğunu, Almanya'daki yetkililerin evine gittiği bir olay olmadığını, Adil Öksüz dahil tüm FETÖ'cülerin peşinde olunduğunu, gelen duyumların ardından Almanya'yla temaslarda bulunduklarını, değişik dedikodular çıktığını ABD'de olduğunun da söylendiğini ifade etti.

Almanya, ABD gibi olmamalı

Bakan Çavuşoğlu, yakalandıktan sonra Almanya'yla anlaşma olduğunu, yakalanması durumunda iadesinin talep edileceğini, Almanya'nın Adil Öksüz'ü vermemesi durumunda FETÖ'yü vermeyen ABD durumuna düşeceğini, Almanya ve ABD'nin bu hainleri Türkiye'ye vermesi gerektiğini, darbe girişiminde bulunanların elini kolunu sallayarak gezemeyeceğini söyledi.

Yunanistan da vermedi

Yunanistan'ın FETÖ'cüler vereceğini söylediğini hatırlatan Bakan Çavuşoğlu, Yunan siyasetçilerin vermek istediklerini bildiklerini, fakat Yunan yargısına Batı'dan çok ciddi baskılar geldiğini, Yunanistan bunları vermemesi durumunda yarın bu tip konularda Türkiye'nin de tutumunun çok farklı olacağını, bazı DHKP-C'lilerin Yunanistan'da tutuklandığını ama bu darbeyle ilgili konularda farklı tutum gösterdiklerini ifade etti.