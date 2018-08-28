Bakan Çavuşoğlu'ndan ABD'ye sert eleştiriler

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Türkiye'nin acil olarak hava savunma sistemine ihtiyacı olduğunu söyledi.

Güncellenme 28 Ağustos 2018 12:42

Litvanya'da mevkidaşı ile ortak basın toplantısı düzenleyen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, acil olarak hava savunma sistemine ihtiyaç olduğunu, müttefik ülke ABD’nin Türkiye’ye F-35’leri vermediğini söyledi.

“ABD’de FETÖ’nün zehirlediği gruplar var”

Bakan Çavuşoğlu, iki ülke arasında diyalog olmasının önemli olduğunu, Dışişleri Bakanı olarak kendisinin de diplomasiden yana olduğunu, sorunları çözmenin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yetki ve talimatıyla büyük çaba sarf ettiklerini, dolayısıyla kongre üyelerinin de Türkiye'ye gelmesinin önemli olduğunu, ABD’de farklı kurumlar, farklı pozisyonlar, farklı düşünceler ve tam bir karmaşa olduğunu, Türkiye'nin önemini bilen kongre üyeleri de olduğunu, FETÖ yüzünden zehirlenen, FETÖ'nün zehirlediği gruplar da olduğunu söyledi.

“FETÖ, Tatar toplumunu bölmek istiyor”

FETÖ’nün Litvanya'da da özellikle Tatar toplumunu bölmeye çalıştığı uyarısını yapan Bakan Çavuşoğlu, bölmeye çalıştıklarını hatta Türkiye ile olan ilişkileri de zehirlemeye çalıştıklarını ama Türkiye’nin buna müsaade etmeyeceğini, Tatar toplumunun Kırım'da Ukrayna'da olduğu gibi Litvanya’da da birliğinin önemli olduğunu, Türkiye’nin bu konuda Litvanya yönetimine her türlü desteği vermeye hazır olduklarını, çünkü Tatarların Türklerin akrabası olduğunu belirtti.

“Türkiye’nin hava savunma sistemine ihtiyacı var”

Bakan Çavuşoğlu, bu ilişkilerin önemli olduğunu, artık ilişkileri geliştirmek için tehdit dilini bir kenara bırakmak gerektiğini, normalleştirmek için kabul edilemez şartlar da koymamak gerektiğini, Türkiye’nin şu anda acil olarak bu hava savunma sistemine ihtiyacı olduğunu, Türkiye’nin bu sistemi başta ABD olmak üzere müttefik ülkelerden almak istediğini, fakat bu ülkelerin Türkiye’ye satamadı ya da satmak istemediğini, Türkiye’nin de ihtiyacı olduğunu söyledi.

“ABD, tehdit dili kullanıyor”

Amerika’nın patriotları Türkiye’ye satma garantisi vermediğini dile getiren Bakan Çavuşoğlu, F-35'te bile her gün tehdit dilinin kullanıldığını, Türkiye’nin hava savunmasını koruması gerektiğini, herkeste füze olduğunu, bu füzelere karşı Türkiye’nin de kendisini savunacak sistemi almak durumunda olduğunu, bunun bir tercih değil, bir zorunluluk olduğunu söyledi.

“Türkiye, F-35'in ortağıdır”

Bakan Çavuşoğlu, Türkiye’nin F-35'in ortağı olduğunu, bunun çok taraflı bir proje olduğunu, "Ben istedim Türkiye çıkar" yaklaşımının yanlış olduğunu belirterek, “Uluslararası hukuk var. Kovboy filmi gibi 'ben istediğimi yaparım' derse bunun bir karşılığı olur. Amerika'yla olan sorunlarımızı karşılıklı konuşarak çözmek isteriz, tek taraflı dayatmayla olacak işler değil bunlar” dedi.

“Türkiye'nin dış politikası denge gözetmektedir”

Bir ülkenin başka bir ülkeye yönelik adil olmayan her kararına katılmak zorunda olunmadığının altını çizen Bakan Çavuşoğlu, “Rusya ile ilişkilerimiz AB ile ilişkilere ya da ABD'ye alternatif değil. Türkiye'nin dış politikası denge gözetmektedir” dedi.