Bakan Çavuşoğlu'nda Avrupa'ya: Bu ikiyüzlülüktür

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Fransa'da yaşanan şiddet olaylarına sessiz kalan Avrupa'yı ikiyüzlülükle suçladı.

Güncellenme 10 Aralık 2018 12:50

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Fransa’nın başkenti Paris’te artan şiddet olayları hakkında açıklama yaptı. Fransız polisinin eylemcilere sert müdahalesini eleştiren Bakan Çavuşoğlu, vandalizme karşı olduklarını ama Fransız polisinin tutumunun ibretlik olduğunu, aşırı güç kullanıldığını, aşırı gücün karşısında Avrupa Birliği'nin ve Avrupa ülkelerinin tutumunun da ibretlik olduğunu, medyanın tutumunun ise tam anlamıyla bir felaket olduğunu, bunun çifte standart ve ikiyüzlülük olduğunu ifade etti.

“Bu ikiyüzlülüktür”

AB’nin dayanışma adı altına Fransa’da yaşanan şiddeti görmezden gelmesinin ikiyüzlülük olduğunu belirten Bakan Çavuşoğlu, dayanış kapsamında susup, destek verilmesi durumunda buna çifte standart ve ikiyüzlülük denileceğini, bunun açıkça ifade edildiğini, bu olayların bir an önce durmasının Türkiye’nin de yararına olacağını, bu ülkelerin istikrarının ülkemiz için de önemli olduğunu, o ülkelerin ekonomisinin zarar görmesini de istemediklerini söyledi.