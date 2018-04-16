Bakan Çavuşoğlu'dan Yunanistan'a: Bir kaza çıkabilir!

Bakan Çavuşoğlu, geçen hafta Hurşit kayalığına Yunanistan bayrağı dikilmesini sert bir dille eleştirdi.

Güncellenme 16 Nisan 2018 14:49

Ege'deki bir adaya Yunan bayrağı diken Yunanistan'a sert çıkan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Biz söylüyoruz her zaman, tehlikeli adımlar atmayın, bir kaza çıkabilir. Askerlerimizin elinden bir kaza çıkabilir" dedi.

İki komşu ülkeyiz

Yunanistan'ın Türkiye'nin komşusu olduğunu belirten Bakan Çavuşoğlu, Yunanistan'la ilişkileri geliştirmek için birlikte adımlar da atıldığını, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 65 yıl sonra Atina'ya yaptığı ziyaretin sembolik ve anlamlı olduğunu, faydalı bir ziyaret olduğunu, Yunan uçağı düştüğünde Başbakan Binali Yıldırım'ın Çipras'ı aradığını ve üzüntülerini dile getirdiğini, iyi ve kötü günde bir arada olunması gerektiğini, sorunlu konuların olduğunu fakat görüş ayrılıklarının üstesinden gelinmesi gerektiğini, kimin olduğu belli olmayan adacıklar ve kayalıkların olduğunu, yapılması gerekenin gerginliğe yol açan adımlardan kaçınılması gerektiği olduğunu söyledi.

Bunlara gerek yok

Bakan Çavuşoğlu, her zaman tehlikeli adımlar atılmaması gerektiğini söylediğini, bu adımlar neticesinde bir kaza çıkabileceğini, dün akşam da Yunan bayrağı asıldığını, komandoların gidip aldığını, gerekirse yine alacaklarını fakat bunlara gerek olmadığını, krize yol açacak adımlara gerek olmadığını, attıkları zaman karşılığını alacaklarını, bu popülizmin Yunanistan'a da bir faydasının olmadığını belirtti.

Ne olmuştu?

Bir grup Yunan’ın Hurşit kayalığına ülkesinin bayrağını dikmesi üzerine SAT komandoları Cuma günü Ege Denizi'ndeki Hurşit kayalığına çıktılar. Yunan bayrağını kaldırıp kayalıktan ayrıldılar.