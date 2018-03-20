Bakan Çavuşoğlu'dan kritik ABD açıklaması!

ABD ile görüşmeler kesilmediğini ve devam ettiğini belirten Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Önümüzdeki günlerde müsteşarımızı ABD'ye gidecek" dedi.

Güncellenme 20 Mart 2018 12:19

Bakan Çavuşoğlu, resmi temaslar için 19 Mart'ta ABD'ye gidecekken ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'ın görevden alınması sonucu programı iptal olmuştu.

İddiaya göre Tillerson'ın Ankara'ya yaptığı ziyarette anlayış birliğine varılan Suriye Çözüm Planı'nın detayları 19 Mart'ta iki ülke dışişleri bakanlarının bir araya geleceği toplantıda konuşulacaktı. Bakan değişikliği sonrası ise bu planın işleyip işlemeyeceği ise merak konusu.

ABD'nin yeni Dışişleri Bakanı Mike Pompeo görevini devraldıktan sonra Türkiye bu konuda nabız yoklayacak.

Tillerson'un Ankara'ya sunduğu ve şu an askıya alınan "90 Gün Planı"nın detayları ise şu şekilde:

Suriye ve Irak'ta ileri düzey istihbarat paylaşımı

Türkiye ile ABD arasında Suriye ve Irak'ta terörizmle mücadelede istihbarat paylaşımı ileri noktaya taşınacak. İstihbarat kuruluşları daha sıkı işbirliği yapacak. ABD ve Türkiye, terör örgütünün lider kadrosuna yönelik ortak operasyon yapacak. Bu mekanizmaya Irak da dahil olacak.

ABD, 90 gün içinde YPG/PKK'yı çıkaracak

ABD, 90 gün içinde Münbiç'ten YPG/PKK'nın çıkarılmasını sağlayacak. Münbiç'te 30 kişilik gözlemci ya da idare kadrosu oluşturulacak. Bu kadro PYD dışındaki yerel unsurlardan seçilecek. Türkiye her ne ad altında olursa olsun PYD orijinli isimlerin bu komite içinde olmasını istemiyor.

30 günlük süre öngörülmüştü

ABD'nin önerdiği ve Türkiye'nin, ABD'nin samimiyetini somut adımlarla test etmek isteği teklifin detaylarının çalışılması için 16 Şubat'tan itibaren 30 günlük süre öngürülmüştü. Süre doldu ancak detayları görüşebilmek için ABD yönetiminin tutumu ve yeni Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun görevine başlaması bekleniyor. Ankara, Tillerson'ın bu teklifi Trump'ın talimatıyla yaptığını ve Trump'ın bundan geri adım atmayacağını düşünüyor.

Plan başarılı olursa YPG'nin olduğu yerlerde de uygulanacak

Plan Münbiç'te başarılı olursa başta Rakka olmak üzere YPG'nin bulunduğu yerlerde de uygulanacak. Fırat'ın doğusunda, Ayn el Arap'ta da kademeli uygulanacak stratejiye şehir şehir arındırma stratejisi deniliyor.

Suriye halkı yurtlarına dönecek

Terör örgütleri etkisiz hale getirilince Suriye halkı yurtlarına dönecek. Maddi destek sağ- lanacak. Arındırılan yerlere; Arap, Türkmen, Süryani, Kürt; terö- rist olmayan yerel unsurlardan geçici yönetim atanacak. Siyasi çözüm sağlanırsa bu yönetimler merkeze entegre edilecek.

"YPG asla olmayacak"

Türkiye, ABD'den samimiyet testi olarak YPG'ye verilen silahların toplanmasını istedi ancak ABD adım atmadı. ABD, silah ve mühimmatların tükendiğini savunsa da Ankara fotoğraflarla bu tezi çürüttü. Ankara'nın, "YPG asla olmayacak" ısrarı, Washington'da karşılık bulmuş görünüyor.