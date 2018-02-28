Bakan Çavuşoğlu'dan Avrupa'ya sert sözler!

Bakan Çavuşoğlu, Çekya'da tutuklandıktan sonra çıkarıldığı mahkemece serbest bırakılan Salih Müslim hakkında konuştu.

Güncellenme 28 Şubat 2018 11:46

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Cezayir'de temaslarında refakat eden Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, terör örgütü PYD/PKK'nın eski eş başkanı Salih Müslim'in Çekya'da gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılması hakkındaki değerlendirmelerde bulundu.

Avrupa ülkeleri terörle mücadelede samimiyetsiz

Bakan Çavuşoğlu, Çekya mahkemesinin Salih Müslim'i serbest bırakması Avrupa ülkelerini birçoğunun terörle mücadele konusundaki samimiyetsizliğini gösterdiğini, ortada mahkeme kararları bulunduğunu, İnterpol'ün de kırmızı bülten yayınladığını hatırlattı.

Müslim, Türkiye'deki terör saldırılarından sorumlu

Çavuşoğlu, mahkeme kararından sonra kırmızı bültenin yayınlandığını, mahkeme kararlarının ortada olduğunu, Müslim'in Kızılay Güvenpark'taki terör saldırısı dahil, Türkiye'deki terör saldırılarından sorumlu kişi olduğunu, bu konuda mahkeme kararlarının olduğunu, başta hukuka uygun bir işlem yapıldığını ancak daha sonra 'Avrupa sınırlarının dışına çıkamaz' kararıyla serbest bırakıldığını söyledi. Avrupa içinde isteyenin istediği yere gidebildiğini hatırlatan Bakan Çavuşoğlu, Türkiye'nin bu süreci takip ettiğini de sözlerine ekledi.

Çekya'ya nota verildi

Müslim'in gözaltına alınmasıyla birlikte her türlü temasta bulunduklarını belirten Çavuşoğlu, Dışişleri Bakanlığı'nın Çekya'ya nota verdiğini, Adalet Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığının da girişimlerde ve iade talebinde bulunduğunu ancak mahkemenin serbest bırakma kararı verdiğini dile getirdi.

"Türkiye bundan sonra bütün teröristlerin peşinde"

Çavuşoğlu, mahkemenin bu kararı ile her şeyin bittiği anlamına gelmeyeceğini, işin peşini bırakmayacaklarını, başka ülkeye de gitse peşinden gidileceğini, ortada bir kırmızı bülten ve mahkeme kararı olduğunu, bunun sadece Salih Müslim için geçerli olmadığını, bundan sonra Türkiye'nin teröristlerin hiç birinin peşini bırakmayacağını, FETÖ, PYD, YPG ve PKK'nın da buna dahil olduğunu, Salih Müslim'in her zaman ensesinde olunduğunu, onun bundan sonra rahat edemeyeceğini, hukuk çerçevesinde gerekenin yapılacağını belirtti.