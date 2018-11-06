Bakan Çavuşoğlu'dan ABD'ye çağrı: Sonuca ulaşmaz!

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD'nin İran yaptırımlarının doğru bir uygulama olmadığını, ambargo yerine uzlaşının tercih edilmesi gerektiğini söyledi.

Güncellenme 06 Kasım 2018 11:11

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'nin İran'a uygulamaya başladığı yaptırımlara ilişkin yaptığı açıklamada, yaptırımlarla herhangi bir sonuca ulaşılabileceğine inanmadıklarını, yaptırımların yerine anlamlı diyalog ve görüşmelerin daha kullanışlı olduğunu düşündüklerini, bunun ilkesel tutumları olduğunu söyledi.

Yaptırımlara tepki

Bakan Çavuşoğlu, "Yaptırımlarla herhangi bir sonuca ulaşılabileceğine inanmıyoruz. Yaptırımların yerine anlamlı diyalog ve görüşmelerin daha kullanışlı olduğunu düşünüyorum. Bu bizim ilkesel tutumumuz” dedi.

Bu yaptırımlardan çok sayıda ülke etkileniyor

Türkiye'nin İran'a komşu olduğunu ve bu ülkeden doğal gaz ve petrol aldığını hatırlatan Bakan Çavuşoğlu, Japonya dahil Türkiye gibi ülkelerin yaptırımlar nedeniyle enerji kaynaklarını çeşitlendirmesinin pek kolay olmadığını, İran'ı köşeye sıkıştırmanın ve izole etmenin akıllıca olmadığını, bunun tehlikeli olduğunu, İran halkını cezalandırmanın adil olmadığını söyledi.

Yaptırım yerine uzlaşı olmalı

Bakan Çavuşoğlu, İran ile yaptırımlar yerine uzlaşma çerçevesinde makul çözümler bulunabilmesini umduklarını, sadece komşu ülkeler değil, dünyanın bir çok bölgesinden de çok sayıda ülkenin ABD'nin bu tek taraflı yaptırımlarından etkilendiğini vurguladı.

Rusya ile ilişkiler 2-3 yıldır derinleşti

Türkiye ile Rusya ilişkilerinin son 2-3 yıllık süreçte derinleştiğini belirten Bakan Çavuşoğlu, birçok alanda iş birliğini genişletmek için ellerinden geleni yaptıklarını, Rusya'nın İdlib mutabakatına verdiği destekten memnun olduklarını, bu mutabakatın belki de Suriye'de umut veren görüşmelere kapı açacak son fırsat olabileceğini, Suriye’de başka bir insani felaketi de önlediklerini söyledi.