Bakan Çavuşoğlu: Türkler, Avrupa'ya vizesiz seyahati hak ediyor

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Türk vatandaşlarının AB'ye vizesiz girmeyi hak ettiğini söyledi.

Güncellenme 11 Aralık 2018 14:49

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye’nin bunu hak etmediğini, oradaki tablonun da ortada olduğunu, ideolojilere kurban edilmiş bir meclis olduğunu, Avrupa'nın ortak değerlerini aşındırmaya başlayan bir kurum olmaya başladığını, 2014’te denetimden çıkıldığını, reformlarla çıkıldığını, gelecek süreçte de yine denetimden çıkılacağına inandığını söyledi.

“Vatandalar AB’ye vizesiz girmeyi hak ediyor”

Türkiye vatandaşlarının Avrupa'ya vizesiz seyahat etmeyi hak ettiğini belirten Bakan Çavuşoğlu, bunun haksız bir uygulama olduğunu, bunun kaldırılması için çalışmaların devam ettiğini, daha önce yedi kriterin altına düşüldüğünü söylediklerini, yeni pasaportların AB tarafından tanınması ile kriter sayısının altıya düştüğünü, AB’nin bunu resmen bildirdiğini, kararlı çalışmaları sürdürerek vize serbestisini elde etmeyi hedeflediklerini ifade etti.

“AB gerekli adımları atmadı”

Bakan Çavuşoğlu, 18 Mart Göç Mutabakatı ile ilgili Türkiye'nin üzerine düşeni yaptığını, AB’den istediği karşılığın bulunmadığını, özellikle katılım müzakerelerinin devam etmesi, gönüllü yerleşim ve vize serbestisi konusunda AB'nin gerekli adımları atmadığını söyledi.