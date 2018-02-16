Bakan Çavuşoğlu, Tillerson'a ilk Meclis'i gösterdi!

ABD Dışişleri Bakanı Tillerson ile Bakan Çavuşoğlu'nu yaptığı görüşmenin detayları ortaya çıktı.

Güncellenme 16 Şubat 2018 16:19

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson ile Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Ankara Palas'ta gerçekleştirilen görüşmenin detayları ortaya çıktı.

Tillerson'a ilk Meclis'i gösterdi

Ankara Palas'ın dışında Tillerson'a yönelik protestoların yapıldığı sırada Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Tillerson'a tarihi binanın tam karşısında bulunan cumhuriyetin kurulduğu ilk Meclis'i gösterdi.

Atatürk ve İnönü fotoğraflarını gösterdi

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden sonra Ankara Palas'ta misafir edilen Tillerson'a Çavuşoğlu, duvardaki Mustafa Kemal Atatürk ve İsmet İnönü fotoğraflarını gösterdi.

Çok sayıda gazeteci basın toplantısına katıldı

İki bakan yaptıkları görüşmenin ardından basın toplantısı yapılacak salonda hareketlilik gözlemlendi. Çok sayıda gazetecinin katıldığı basın toplantısında, Türk ve ABD'li gazeteciler geniş güvenlik önlemlerinin ardından salona alındı.