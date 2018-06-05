Bakan Çavuşoğlu, Pompeo'dan bunu istemiş

Bakan Çavuşoğlu, Pompeo ile yaptığı görüşmede, YGP'den silahların geri alınmasın istediğini söyledi.

Güncellenme 05 Haziran 2018 13:48

ABD'li mevkidaşı Mike Pompeo ile Washington'da görüşme gerçekleştiren Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, toplantı hakkında değerlendirme yaptı.

Münbiç terörden temizlenecek

Bu konuda yol haritasının da netleştiğine vurgu yapan Bakan Çavuşoğlu, terör örgütü YPG'nin Münbiç'ten çekileceğini, ABD'nin kendilerine verdiği silahların ellerinden alınacağını, terörden temizlenen bölgeye yerel halkın geri döneceğini söyledi.

YPG’den silahlar alınacak

Bakan Çavuşoğlu, Münbiç konusunda ön hazırlık olduğunu, YPG çekilirken otorite boşluğu olmaması gerektiğini, bu sürecin yönetilmesi gerektiğini, bir kriter ortaya koyulduğunu, savaş başlamadan önceki nüfus yapısının kriter olarak alınacağını, YPG'den silahların alınacağını belirtti.

Süreç üç aşamada tamamlanacak

Sürecin altı ayı bulabileceğine dikkati çeken Bakan Çavuşoğlu, artık oyalama olmadığını, 0-10 gün ön hazırlık yapılacağını, birkaç ayda ve üç aşamada tamamlanacağını, taraflardan birisinin 'ben vazgeçtim' demesi durumunda bu yol haritasının uygulanmayacağını söyledi.

Yol haritası nasıl işleyecek?

Bakan Çavuşoğlu, YPG'lilerin nereye gideceğini ve ne olacağını sorduklarını, aralarına zorla kattıkların Araplar da olduğunu söylediğini, SGD'yi tanımadıklarını, hepsinin Türkiye için YGP veya PKK olduğunu, şu andaki takvimde ilk olarak Münbiç'te bu yol haritasını uygulayacaklarını ifade etti.

FETÖ elebaşı Gülen hakkında açıklama

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in iadesi dair de açıklama yapan Bakan Çavuşoğlu, "Pompeo ile yapılan görüşmede kendisine 'Sizden gelen belgeleri ciddiye alıyoruz' denildiğini söyledi.

FETÖ elebaşının halen serbestçe dolaştığını hatırlatan Çavuşoğlu, tehditler savurduğunu, mesajlar göndermeye devam ettiğini, bunlara fırsat verilmemesi gerektiğini, FBI'ın ciddi bir şekilde soruşturma başlattığını kendisinin de teyit ettiğini, FBI'ın soruşturmasının detaylarını kendisinin bilemeyeceğini söylediğini, ciddi bir soruşturma olduğunu söylediğini, Türkiye'nin bu soruşturmadan memnuniyet duyduğunu söylediğini, bu konuda işbirliği yapılabileceğini belirttiğini, ABD kanunlarını nasıl ihlal ettiğini, bu okulların nasıl suistimal edildiğini, MASAK'ın temsilcisinde var olduğunu, bu konuda ABD'ye yardımcı olunabileceğini söylediğini, bu soruşturmanın önemli olduğunu, herhangi bir objektif soruşturmada bunların ortaya çıkabileceğini kendilerinin de teyit ettiğini ifade etti.