Bakan Çavuşoğlu, o iddiaları yineledi!

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Merkel'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Almanya'ya davet ettiği iddiasını yineledi.

Güncellenme 30 Mayıs 2018 12:57

Daha önce yaptığı açıklamada Almanya Başbakanı Angela Merkel'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı davet ettiğini yineleyen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bunun gayet doğal olduğunu ve bu davetin Türkiye'de seçim kararından önce gerçekleştiğini söyledi.

Olayın özü ne?

Bir şansölyenin, dışişleri bakanına elden davet mektubu vermeyeceğini hatırlatan Bakan Çavuşoğlu, "Olayın özü ne? Cumhurbaşkanımız, son telefon görüşmelerinde hem (Frank-Walter) Steinmeier ile hem Merkel ile yaptığı görüşmede, cumhurbaşkanımızın Almanya ziyareti görüşüldü ve Almanya'ya beklediklerini de söylediler. O zaman daha seçim kararı çıkmamıştı" dedi.

Gayet doğal bir çağrı

Merkel'e hem Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hem de Başbakan Binali Yıldırım'ın selamlarını ilettiğini belirten Bakan Çavuşoğlu, Merkel'in bunu karşısında, 'Seçimlerden sonra sayın cumhurbaşkanının ziyaretini planlayacağız, sayın cumhurbaşkanını bekliyoruz' dediğini, ama resmi bir davet demediğini, dolayısı ile daha önce konuşulan bir konunun devamı olduğunu, bunun da son dere doğal olduğunu, "seçimlerden sonra sayın cumhurbaşkanının ziyaretini bekliyoruz" demesinin de gayet doğal olduğunu söyledi.

Arkasında başka bir şey yok

Bakan Çavuşoğlu, bu davet tartışmalarının arkasında başka bir boyutun olmadığını, seçim için buradan bir prim toplamaya da çalışmadıklarını, koskoca Türkiye'nin 'Almanya davet etti bak işte seçimlere faydası olacak' diye düşünmediklerini, bir taraftan seçim kampanyasını yürütürken, diğer taraftan devletin işlerini takip ettiklerini, sonuçta seçimin gelip geçeceğini, seçim sonrası çalışmaların da planlanması gerektiğini, bunların adımlarının atıldığını, halkın huzuruna çıkmanın önemli olduğunu, özellikle dış politikayla ilgili planlamalar, adımlar öncede atılması durumunda başarıya ulaşılacağını, Merkel'in gayet güzel şekilde 'sayın cumhurbaşkanının seçimlerden sonra ziyaretini bekliyoruz' demesinin gayet doğal bir şey olduğunu ifade etti.