Bakan Çavuşoğlu, o iddialara böyle cevap verdi!

Sabah saatlerinde Suriye devlet televizyonu tarafından ortaya atılan iddiaya Bakan Çavuşoğlu, sert bir dille cevap verdi.

Güncellenme 19 Şubat 2018 13:59

Suriye'deki Esed rejiminin TSK'nın Zeytin Dalı Harekatı'nı yürüttüğü bölge Afrin'e gireceğine dair haberleri "Suriye rejimi, YPG'yi korumak için Afrin'e giriyorsa Türk askerini kimse durduramaz" ifadeleri ile yorumlandı.

"Türk askerini kimse durduramaz"

Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen Safadi ile ortak basın toplantısında konuşan Bakan Çavuşoğlu, Suriye hükümeti güçlerinin Afrin'e gireceği yönündeki haberleri değerlendirdi.

Bakan Çavuşoğlu, Suriye'nin toprak bütünlüğü konusunda vurgu yapıldığını, Suriye ordusunun Afrin'e ne için gireceğinin önemli olduğunu, PKK'yı temizlemek için girerse sorun olmayacağını, YPG'yi korumak için girerse Türk askerini kimsenin durdurmaycağını söyledi.

Suriye devlet televizyonu duyurdu

Suriye devlet televizyonu bölgede bulunan muhabirine dayandırdığı haberinde, hükümet yanlısı milis güçlerin birkaç saat içinde Afrin'e gireceğini duyurmuştu.