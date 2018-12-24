Bakan Çavuşoğlu: Netanyahu da PKK gibi çocuk katili

Bakan Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Twitter'dan küstahça sözlerle hakaret eden Netanyahu'yu bu sözlerle eleştirdi.

Güncellenme 24 Aralık 2018 13:06

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan paylaşımına dair açıklamalarda bulundu.

“Planları suya düşünce huzursuz oldu”

Netanyahu’nun son günlerde çok huzursuz olduğunu belirten Bakan Çavuşoğlu, bunun nedeninin Suriye’yi bölemeyeceğini anlamasıyla ilgili olduğunu, Netanyahu'nun son zamanlarda özellikle PKK terör örgütüne karşı büyük bir sempatisinin olduğunu, amacının PKK/YPG aracılığıyla Suriye'yi bölmek istemesi olduğunu, planları suya düşünce de huzursuz olduğunu söyledi.

“Haddini de aşıyor”

Bakan Çavuşoğlu, “Dikkat ederseniz sürekli, sözde Kürt kardeşlerimizin ismini kullanarak Cumhurbaşkanımıza iftiralar atmaya çalışıyor. Haddini de aşıyor” ifadelerini kullandı.

“İkisi de bebek katili”

Türkiye'nin, İsrail'in Irak dahil bölgeleri PKK ile bölmek için çaba içinde olduğunu gördüğünün altını çizen Çavuşoğlu, "Fakat PKK ile Netanyahu'nun başka bir ortak özelliği var. En büyük özelliği, her ikisinin de bebek katili olmasıdır" dedi.