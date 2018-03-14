Bakan Çavuşoğlu, Lavrov'la bir araya geldi!

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'la bir araya geldi.

Güncellenme 14 Mart 2018 14:32

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Rus mevkidaşı Sergey Lavrov, Moskova'da bir araya geldi.

S-400'lerin teslimatı hızlanacak

Bakan Çavuşoğlu, "Bugünkü görüşme Türkiye'de yapılacak üçlü Soçi Zirvesi ve Astana'da yapılacak toplantı öncesinde önem arz ediyor" dedi. Lavrov ise "Türkiye'ye S-400'lerin teslimatını hızlandıracağız" ifadelerini kullandı.

Tillerson değerlendirmesi

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'ın görevden alınmasıyla ilgili konuşan Çavuşoğlu, "Tillerson görevden alındığı için, 19 Mart'ta ABD'de yapılacak görüşme ertelenebilir" dedi.

ABD'nin yeni dışişleri bakanının Türkiye'ye saygı duyması gerektiğini belirten Çavuşoğlu, yeni bakanla da aynı anlayışla çalışmak istediklerini söyledi.

Çavuşoğlu, iki ülke liderlerinin, ilişkilerin daha da geliştirilmesi ve bölgesel konulardaki iş birliğinin güçlendirilmesi için ortak irade gösterdiklerini ve kendilerinin de bu doğrultuda birlikte çalışacaklarını söyledi.

Ekonomik ilişkiler geliştirilecek

Ekonomik ilişkilerin de her alanda geliştirilmesi için ellerinden geleni yapacaklarını belirten Çavuşoğlu, Akkuyu Nükleer Santrali ve Türk Akımı gibi tarihi öneme sahip projeleri hayata geçireceklerini dile getirdi.

Çavuşoğlu, Lavrov ile yaptığı görüşmede "Toplantımız, 3 Nisan'da Ankara'daki Üst Düzey İşbirliği Konseyi'nin bir sonraki toplantısının düzenlenmesine hazırlık aşamasındadır" dedi