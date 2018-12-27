Bakan Çavuşoğlu: Bu konuda en büyük faktör Türkiye

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD'nin Türkiye'nin kararları doğrultusunda Suriye'den çekildiğini söyledi.

Güncellenme 27 Aralık 2018 17:15

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD’nin Suriye’den çekilme konusunda aldığı kararda etkili olan en büyük faktörün Türkiye olduğunu, Türkiye’nin kararları doğrultusunda ABD’nin Suriye’den çekildiğini söyledi.

“Aldığımız kararlar sayesinde ABD çekildi"

ABD'nin ilan ettiği Suriye'den asker çekme kararını değerlendiren Bakan Çavuşoğlu, “ABD'nin Suriye'den çekilme kararında en önemli faktör Türkiye'dir. Aldığımız kararlar sayesinde ABD çekildi" dedi.

Trump geri çekilmeyi geçen hafta duyurmuştu

Geçen hafta açıklama yapan ABD Başkanı Donald Trump, Suriye’de bulunan 2 bin Amerikan askerinin ülkelerine döneceğini duyurmuştu. Karar sonrası ABD’nin müttefik olarak gördüğü terör örgütü YPG/PYD'de büyük bir şok yaşamıştı.

Öte yandan tüm bu gelişmelerin yanı sıra Türkiye, Fırat Nehri'nin batısındaki Menbiç ilçesine harekat hazırlığı yapıyor.