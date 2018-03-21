Bakan Çavuşoğlu: Anlaşmaya değil, anlayışa vardık!

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD'nin görevden alınan Dışişleri Bakanı Tillerson'la telefonda görüştüğünü belirtti.

Güncellenme 21 Mart 2018 17:04

ABD'nin görevden alınan Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'la dün telefon görüşmesi gerçekleştiren Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye-ABD ilişkileri hakkında açıklamalarda bulundu.

Basın mensuplarının ABD ile Münbiç görüşmeleri konusundaki sorusuna yanıt veren Bakan Çavuşoğlu, "'Anlaşmaya vardık' demedik, 'anlayışa vardık'" dedi.

“İşbirliği için teşekkür ettim”

Bakan Çavuşoğlu, "En son kendisinin Ankara ziyaretinde vardığımız anlayış, çalışmalar devam ediyor. Kendisine bu süreçteki işbirliği için teşekkür ettim. Dünkü telefon görüşmesi insani bir telefon görüşmesiydi. Bu ziyaret marjında vardığımız anlayış ve oluşturduğumuz çalışma gruplarının sonuç getirmesi konusunda temennilerimizi de dile getirdik" dedi.

“Ne istediğini bilmeyen bir AB var"

AB ile Brüksel'de yapılan görüşmelerde en son bir yol haritası belirlendiğini açıklayan Çavuşoğlu, "Olumlu adımlar da atıldı, adım atılmayan konular da oldu. İki taraf da birbirinden beklenti içindeyken nelerin olup nelerin olamayacağını iyi bilmesi gerekir. Bizim AB'den istediklerimiz bugüne kadar alınan kararların uygulanması. Üyelikle ilgili AB'den beklentimiz yok ama bunun nedeni biz değiliz. Takındığı tavırdan dolayı beklenti içinde değiliz. Ne yaptığını, ne istediğini bilmeyen bir AB var" dedi.

"Gümrük Birliği her iki taraf için de kazançlı olacak”

Bakan Çavuşoğlu, "Gümrük Birliği her iki taraf için de kazançlı olacak. AB üyesi birçok ülke için daha da önemli bir süreç Gümrük Birliği anlaşmasının güncellenmesi. Bunu da bizim üzerimizde bir koz gibi kullanmasınlar. Buna benzer konular var. Yeni bir yol haritası belirlersek ve yapamayacaklarımızı parantez içine alıp yapabileceğimiz konularda adımlar atarsak belki ilişkilerin daha sağlam zemine oturmasına da katkı sağlarız" ifadelerini kullandı.

“Bir anlayışa vardık diyoruz”

Anlaşmaya vardık sözünün netliğe kavuşması gerektiğini söyleyen Bakan Çavuşoğlu, "Bir anlayışa vardık diyoruz. Suriye'nin özellikle Münbiç ve Fırat'ın doğusunun huzura kavuşması... Anlayışa vardık, anlaşmaya vardık demedik. Basınımız öyle bir şey söylüyor ki. O zaman anlaşmaya vardıysak komisyon çalışmasını niye yapacağız" dedi.

“YPG'nin Münbiç'ten çekilmesi yetmez"

Münbiç'ten sonra sıra diğer şehirlere de geleceğini belirten Çavuşoğlu, "Sadece Münbiç ve sadece YPG'nin Münbiç'ten çekilmesi yetmez" dedi.