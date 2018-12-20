Bakan Çavuşoğlu açıkladı! Trump Türkiye'ye mi geliyor?

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Trump ve Pompeo’nun Türkiye'ye gelmek istediğini söyledi.

Güncellenme 20 Aralık 2018 09:49

ABD-Türkiye ilişkilerini değerlendiren Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Donald Trump’ın Türkiye’ye ziyaretinin gündeme geldiğini, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la son telefon görüşmesinde bunu gündeme getirdiğini, ziyareti kendisinin bizzat dile getirdiğini söyledi.

Trump, Türkiye’yi mi gelecek?

Bakan Çavuşoğlu, ABD Başkanı Donald Trump’ın Cumhurbaşkanı Erdoğan’la yaptığı son telefon görüşmesinde ziyaret gündeme geldiğini, kendisinin Türkiye'ye ziyaret etmek istediğini söylediğini belirtti.

Pompeo’yu da davet etti

Pompeo’nun da Türkiye'ye resmi bir ziyaret gerçekleştirmek istediğini ifade eden Bakan Çavuşoğlu, davetin kendisi tarafından yapıldığını, onun da bu davete icabet etmek istediğini ve gelmeyi düşündüğünü söylediğini, bu ziyaretlerin zamanlarının planlanmasının gerektiğini söyledi.

Birçok ülke ile karşılıklı ziyaretler yapılacak

Bakan Çavuşoğlu, “2019'da karşılıklı ziyaretler sadece ABD ile değil birçok ülke ile planlanıyor. Tarihlerini belirlemeye çalışıyoruz. Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Fransa Devlet Başkanı Macron'un ziyaretleri söz konusu. Cumhurbaşkanımız ziyaret davetini yineledi, sözü olduğunu hatırlattı Macron'a. Şi Cinping G20'de gelmek istediğini söyledi. Bunların hepsi planlama, ortak tarih koyacağız. Olmaması için hiç bir sebep yok” dedi.