Bakan Çavuşoğlu, ABD'nin çekilme kararı hakkında ne dedi?

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD'nin Suriye'den çekilme konusunda aldığı kararın Türkiye açısından memnuniyet verici olduğunu söyledi.

Güncellenme 21 Aralık 2018 15:07

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'nin Suriye'den çekilme kararının memnuniyet verici olduğunu, Suriye'nin toprak bütünlüğünü desteklediklerini söyledi.

“DEAŞ, Suriye’de hala bir tehdit”

Çavuşoğlu, terör örgütü DEAŞ’ın hala tehdit olduğunu, bu konuda tetikte olunması gerektiğini, DEAŞ ve diğer radikal örgütlerin hala sahada olduğunu belirtti.

“ABD ile temas halindeyiz”

Bu sebepten ötürü çekilmenin ABD ile koordine bir şekilde yapılması gerektiğini ifade eden Çavuşoğlu, şu anda ABD ile çeşitli seviyelerde temas halinde olduklarını söyledi.

“DEAŞ’la mücadele ederken PKK desteklenmemeli”

Çavuşoğlu, ortada bir boşluk oluşmaması nedeni ile çekilmenin koordine edilmesi gerektiğini, YPG/PKK gibi terör örgütleriyle mücadele konusunda birlikte hareket edilmesi gerektiğini, ABD'den DEAŞ ile mücadele ederken YPG/PKK'yı desteklememesini istediklerini belirtti.