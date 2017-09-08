Bakan Canikli'den " silahlı İHA" açıklaması

Milli Savunma Bakanı Canikli, kullanıldığı günden bu yana silahlı İHA'lar yüzünden hiçbir sivilin zarar görmediğini açıkladı.

Güncellenme 08 Eylül 2017 16:55

Milli Savunma Bakanı Canikli,"Silahlı İHA'larla bugüne kadar hiçbir sivile zarar gelmemiştir, sadece teröristler imha edilmektedir." dedi.

Milli Savunma Bakanı Canikli, "Çıkacaksın Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde milletvekili olarak görev yapacaksın, bu milletin ekmeğini yiyeceksin ama terör örgütünün sözcülüğünü yapacaksınız. Terör örgütü bu güne kadar binlerce sivili katletti onu görmeyeceksin, silahlı İHA'larla bugüne kadar hiçbir sivile zarar gelmemiştir, sadece teröristler imha edilmektedir, sadece teröristler." dedi.