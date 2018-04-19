Bakan Canikli: TSK'dan üç bin kişi ihraç edilecek!

Savunma Bakanı Canikli, TSK içinde daha önce tespit edilememiş üç bin kişilik bir yapı tespit ettiklerini ve KHK ile bu kişilerin ihraç edileceğini söyledi.

Güncellenme 19 Nisan 2018 09:51

TBMM Genel Kurulunda OHAL’in 3 ay daha uzatılmasına ilişkin tezkerenin görüşmelerinde hükümet adına söz alan Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, TSK'da daha önce hiç iz bırakmayan kripto FETÖ mensuplarının tespit edildiğini ve bu kapsamda üç bin kişinin ihraç edileceğini söyledi.

Daha önce hiç tespit edilmemiş

Konuşmasında FETÖ ile mücadeleye değinen Bakan Canikli, TSK'da daha önce tespit edilememiş örgüt mensubu çok sayıda askerin deşifre edildiğini, bu kişilerin daha önce hiç iz bırakmadığını, daha sonrada farklı yöntemlerle açığa çıkarıldığını açıkladı.

Hala aktif

Bakan Canikli, itirafçı olan bir örgüt mensubunun örgütün kripto ve gizli yapısıyla ilgili tanımlamasına göre örgütün 5 daireden oluştuğunu, FETÖ’nün çok güçlü, gizlenmiş, belirli amaç için tutulan gizli yapısı bulunduğunu, FETÖ’nün özellikle güvenlikle ilgili kurumlarda kripto yapısı vasıtasıyla aktif olduğunu söyledi.

Örgüt tüm yönleriyle açığa çıkarılmalı

Temel amaçlarının örgütün kripto yapısının bütün yönleriyle açığa çıkarılması olduğunu belirten Bakan Canikli, bunun için gereken her türlü gayreti gösterdiklerini, hukuk kulvarında kalmaları gerektiğini ve bu çerçevede hareket ettiklerini vurguladı.

KHK ile 3 bin kişi ihraç edilecek

Bakan Canikli ayrıca, şu an örgütün birinci derece mahrem ve kripto yapılanmasına mensup, TSK içinde yaklaşık üç bin kişilik bir grubu deşifre ettiklerimi, gelecek günlerde çıkarılacak bir KHK ile bu kişilerin ihraç edileceğini, bunu Başbakanlığa gönderdiklerini söyledi.