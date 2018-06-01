Bakan Canikli: Bu millet buna müsaade etmez

Milli Savunma Bakanı Canikli, Türkiye'nin olası tehditleri bertaraf edecek güce sahip olduğunu söyledi.

Güncellenme 01 Haziran 2018 10:45

Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, ve Başbakan Binali Yıldırım dün katıldıkları Giresun mitinginin ardından Dalaman'a geçti.

Kimse yanlış hesap yapmasın

Bakan Canikli, Türkiye aleyhine yanlış hesapların gündeme getirilmeye çalışıldığını, herkesin, Türk milletine yönelik bir saldırı ve tehdit içerisinde olacaksa onu çok iyi düşünmesi, bin defa düşünmesi gerektiğini, kimsenin yanlış hesap yapmaması gerektiğini, Türkiye'nin her yerde olduğu gibi denizlerde, sularda ülkenin menfaatlerini koruyacak her türlü tedbiri almak durumunda olduğunu, bunlardan hiçbir şekilde taviz vermenin söz konusu olmadığını söyledi.

Buna müsaade etmeyiz

Bakan Canikli ayrıca, "Bazı ülkelerin, mahfillerin Bizans oyunlarının yeni versiyonlarını piyasaya sürerek bu sularda, denizlerde Türkiye'nin menfaatlerini ortadan kaldırmaya yönelik birtakım adımlar attıklarını zaman zaman görüyoruz. Buna müsaade edemeyiz, bu millet buna müsaade etmez" dedi.

TSK her türlü tedbiri alacak

Bakan Canikli, milletin menfaatlerini korumak için TSK'nın her türlü tedbiri alacağını, hiç kimsenin yanlış hesap içerisinde olmaması gerektiğini, birtakım oldubittilerle Türkiye'nin denizlerdeki menfaatlerini ortadan kaldıracak, onlara halel getirecek bir adıma, teşebbüse kesinlikle müsaade etmeyeceklerini, ne gerekiyorsa yapacaklarını, bugüne kadar bu milletin bunu yaptığını, bundan sonra da yapmaya devam edeceğini söyledi.

Türkiye yeterli güce sahip

Türkiye'nin olası tehditleri bertaraf edecek güce de sahip olduğunu vurgulayan Bakan Canikli, son yıllarda Türkiye'nin savunma alanında yüksek teknolojiye sahip yerli ve milli ürünleriyle bu toprakları karada, havada, denizde korumak için yeterli imkan ve donanıma sahip olduğunu ifade etti.