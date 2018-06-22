Bakan Canikli açıkladı! İşte bedelli askerlik süreci

Milli Savunma Bakanı Canikli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim sonrası bedelli askerlik konusunda talimat vereceğini açıkladı.

Güncellenme 22 Haziran 2018 10:47

Bedelli askerlik çalışmaları hakkında açıklama yapan Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçimden sonra talimat vereceğini söyledi.

TSK profesyonel orduya geçti

Seçimlerden sonra bedelli askerlikle ilgili bir çalışma yapılıp yapılmayacağı, yapılırsa kimleri kapsayacağı merak konusu olurken konuyla ilgili açıklamalarda buluna Bakan Canikli, TSK'nın büyük oranda profesyonel orduya geçtiğini, yükümlü olarak askere gidenlerin, çatışma alanına, ön hatta gitmediğini, geri hizmetlerde görev yaptığını, bunun bir tane bile istisnasının olmadığını ifade etti.

Gerekli çalışmalar yapılıyor

Bakan Canikli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gerekli açıklamaları yaptığını hatırlatarak, bu açıklamalardan sonra gerekli bütün çalışmaları yapıklarını, şu anda kendilerinin de hazır olduğunu, bütün alternatiflerle hazır olduklarını, bu konuda dört veya beş seçenek olduğunu, yaş, ücret, ücretin kullanma yerlerinin söz konusu olduğunu, başka bir takım teknik ayrıntıların da olduğunu, onları farklı formatlarda hazırladıklarını, hepsinin ortak olduğunu, bedelli söz konusu olduğunda askerlik hizmetinin söz konusu olmayacağını söyledi.

Erdoğan’ın talimatı bekleniyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim sonrası bedelli askerlik için talimatı vereceğini belirten Bakan Canikli, bu talimata göre gereğinin yapılacağını, Aralık 2014'te çıkan bedelli yasasında yaşın 26, ücret 18 bin TL olduğunu, başvuranların sayısının ise 203 bin olduğunu, bir önceki bedellinin ise 2011'in Aralık ayında çıktığını, o zaman da ücretin 30 bin TL olduğunu yaşın 27 olduğunu, bundan faydalananların 70 bin kişi olduğunu belirtti.