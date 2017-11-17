Bakan Arslan'dan yeni havalimanıyla ilgili sevindiren haber

Bakan Arslan: Yeni havalimanı inşaatında yüzde 73 ilerleme sağlamış durumdayız.

Güncellenme 17 Kasım 2017 16:50

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, İstanbul Yeni Havalimanı inşaatındaki ilerleme hızının memnuniyet verici olduğunu ifade ederek, "Bugün itibarıyla yüzde 73 ilerleme sağlamış durumdayız." dedi.

İstanbul Yeni Havalimanı'nda incelemelerde bulunan Arslan, havalimanı inşaatında gazetecilere yaptığı açıklamada, son 15 yılda havalimanı sayısının 26'da 55'e, yolcu sayısının 34,5 milyondan 180 milyona çıktığını, 2017'yi 189 milyon yolcu sayısı ile kapatmayı hedeflediklerini bildirdi.

İstanbul Yeni Havalimanı'nın 90 milyon yolcuya hizmet edecek ilk fazını yaklaşık bir yıl sonra, 29 Ekim'de hizmete sunacaklarını bildiren Arslan, bu havalimanını, hem ülke insanının hem de dünya hava taşımacılığının hizmetine sunacaklarını kaydetti.

Ahmet Arslan, havalimanının, bittiğinde günde 3 bin 500 uçağa hizmet edeceğini, şu anda bin 500'lü rakamları Atatürk Havalimanı'nda yakaladıklarında "rekor" dediklerini söyledi. Burada 150 hava yolu şirketine hizmet vereceklerini belirten Arslan, İstanbul Yeni Havalimanı'ndan 350 destinasyona ulaşacaklarını kaydetti.

"Havalimanında 9 bin kamera bulunacak"

Bu terminalde 6 bin 200 oda olacağını bildiren Arslan, yolcunun havalimanına girişinden itibaren her şeyin anlık takip edileceğini, 9 bin kamera bulunacağını aktardı. Arslan, bu kameraların, yolcunun, sistem üzerinden akıllı müdahalelerle yönlendirilmesi için de kullanılacağını kaydetti.

"Asansör, körük ve yürüyen merdivenlerin montajı yapılıyor"

Ahmet Arslan, havalimanının birinci pistinde çok ciddi ilerleme sağlandığını, testlerin yapıldığını, çizgilerin atılmasından sonra ilk uçağın inebileceğini anlattı. Bitmek üzere olan birinci piste ilk uçağın yıl sonu veya 2018 başında inebileceğini belirten Arslan, ikinci pistte de betonarme ve asfalt işlemlerinin bu ay sonu itibarıyla biteceğini aktardı.

Havalimanları için bagaj sisteminin önemine değinen Arslan, "Bagaj sistemindeki 42 kilometrelik konveyör döşendi. Testleri ve nihai ayarlamaları yapılıyor. 7 Aralık'ta en son parça konularak bu 42 kilometrelik bagaj sisteminin inşaatı bitirilmiş olacak. 28 adet körüğün montaj işlemlerine start verildi. 300'ün üzerinde asansör, yürüyen merdiven, yürüyen bant ekipmanı sahaya getirildi, bir kısmının montajı yapıldı." ifadelerini kullandı.

İlk etapta 100 bin istihdam

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Arslan, havalimanının, ilk bölümü açıldığında 100 bin kişiye, 2023 kadar projenin tamamı bittiğinde 200 bin ila 225 bin kişiye istihdam sağlayacağını bildirdi.

"Üçüncü havalimanı-Halkalı metrosunun ihale çalışmaları sürüyor"

Ahmet Arslan, havalimanının, kömür ocaklarından kaynaklı bataklıkların, çukurların bulunduğu yerde inşa edildiğini, buraları kapatarak inşaat sürecinin sürdürüldüğünü, ilk günden beri çevre hassasiyetinin üst düzeyde olduğunu, mecburiyet olmamasına rağmen ÇED raporu aldıklarını anlattı.

Buradaki endemik bitkilerin korunması ve muhafaza edilmesi adına yapılan çalışmalara değinen Arslan, "İnşallah 2018 başından itibaren başlangıçta 2 milyon ağaç dikeceğiz. Projenin tamamlanmasıyla birlikte bu alanda 5 milyon ağaç dikeceğiz." dedi.

Havalimanına ulaşım konusundaki çalışmalara ilişkin bir soru üzerine Arslan, şunları kaydetti:

"Gayrettepe'den havalimanına raylı sistem çalışmasını başlattık. TBM makineleri geldi. Çok kısa sürede bir tören de yaparız. 37 kilometrelik bir metro yapıyoruz. Gayrettepe'den buraya, tamamen yer altında... Buradan da Halkalı'ya mevcut ana hatta Gebze-Halkalı-Marmaray da dahil, ona da bağlanacak raylı sistemin devamı ile ilgili ihale çalışmalarını sürdürüyoruz, onu da yapacağız. Kara yoluyla ilgili birçok çalışmamız var."

"Havalimanına deniz yoluyla ulaşım ekonomik olmaz"

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Arslan, havalimanına deniz yoluyla ulaşımın olup olmayacağına ilişkin bir soru üzerine de, denizlere paralel ulaşımın ekonomik olmadığını vurguladı.